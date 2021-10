Golpean a una inmigrante salvadoreña embarazada en el vagón del metro de Washington DC Una inmigrante salvadoreña que se encuentra embarazada recibió una golpiza este jueves en el vagón de un metro en Washington DC cuando terminaba su trabajo y se dirigía a casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Metro DC Metro DC | Credit: Getty Una inmigrante salvadoreña que se encuentra embarazada fue fuertemente golpeada este jueves en el vagón del metro en Washington DC cuando terminaba su trabajo y se dirigía a casa. En declaraciones a Univisión la mujer, quien no ha querido ser identificada, aseguró que a pesar del incidente se encontraba bien al igual que su bebé. "Agarre el metro que viene hacia Franconia en la línea azul y me trepo en la Benning Road cuando me meto me siento en los asientos del Metro y se me acerca una señora y yo pensé que iba a preguntarme algo pero me pego un puñetazo y me tira hacia atrás y sigue golpeándome, golpeándome diciéndome palabras en inglés como malas palabras y ofendiendome", relató a NoticasYa. "Mi mayor temor era mi embarazo por eso trataba más de defenderme yo y no agredir a la persona que me estaba agrediendo. Yo le decía que por favor no me golpeara que yo estaba embarazada y ella seguía grabando y pegándome", dijo la mujer de 42 años, quien tiene cuatro meses de embarazo. La agresora terminó de golpearla solo cuando alguien apretó el botón de seguridad y el metro se detuvo, y salió corriendo hasta desaparecer de la vista de los presentes. La mujer aseguró que al lugar llegó la policía y que fue atendida por los paramédicos. Aunque ahora se encuentra a salvo, dijo sentirse "indignada" porque siente que en medio de la golpiza nadie la ayudó. "Nadie hacía nada" dijo la mujer, quien lo único que pudo hacer fue cubrir "mi estómago con mi bebé y dejar que me golpeara y ver cómo hacía para salir de adentro del metro", contó a Univisión. También relató que mientras la señora la golpeaba, le gritaba que por qué no hablaba inglés. "Mi llamado es para las personas que viajamos en el metro que por favor tengan mucho cuidado, no vengan distraídos en el teléfono y siempre estén pendientes de que hay personas así", dijo la víctima, según el reporte de NoticiasYa. Hasta el momento la mujer no ha querido revelar su identidad por temor a represalias. Las autoridades se encuentran investigando el suceso y piden que en caso de tener información llame al 1-866-411-TIPS.

