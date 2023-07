Goleadoras, el proyecto de Eglantina Zingg que transforma vidas con el fútbol La modelo y presentadora venezolana Eglantina Zingg se sirve del balón de fútbol para darle un mejor futuro a miles de niñas y jóvenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fútbol femenino se encuentra en todo su furor por estos días y no es para menos, ya que la Copa Mundial 2023 se está robando las miradas de los amantes del deporte. Australia y Nueva Zelanda se han vestido de gala para recibir el evento más esperado del año, que además es la mejor prueba del increíble crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en la última década. Al mismo tiempo que las jugadoras de las 32 selecciones participantes en el Mundial están dejando huella en la historia del deporte, el fútbol también continúa demostrando fuera de las canchas que puede ser una herramienta para transformar vidas. Nadie mejor para hablar del poder transmutador que tiene el deporte que la multifacética Eglantina Zingg, quien a través de su proyecto social Goleadoras está brindándole oportunidades a miles de niñas y jovencitas que viven en condiciones vulnerables en países como México, Venezuela, Colombia y Haití. "El fútbol es un lenguaje universal", dice en entrevista con People en Español la reconocida modelo y presentadora venezolana, quien desde hace más de una década trabaja con iniciativas propias con el objetivo de empoderar a jóvenes por medio del balompié. Eglantina Zingg Eglantina Zingg | Credit: Ton Gomes/Cortesía de Eglantina Zingg "El deporte te ayuda a aprender herramientas básicas que te consolidan como un ser humano. Vas a contribuir a tener una sociedad más colaborativa, más dinámica, más equitativa", asegura sobre aquellas virtudes que el fútbol ha traído a su vida. "Me llevé ese sentido de trabajo, de equipo, de entender cada uno sus posiciones, de convertir esas debilidades en tus habilidades y de que juntos podemos cambiar el juego. Y esa es la propuesta de Goleadoras". Metiendo un gol a la vida Para Eglantina, un balón transformó por completo su forma de ver la vida. Siendo tan solo una niña, el trabajo de sus padres la llevó a vivir por varios años en medio de la selva del Amazonas venezolano. Allí, en un mundo ajeno al que conocía, el deporte se convirtió en la mejor herramienta de conexión con su entorno. "En alguna de esas expediciones nos encontramos con una tribu, eran muy diferentes a mí, estaban vestidos diferentes a mí, no hablaban el mismo idioma, tenían otras tradiciones muy lejanas a lo que me habían enseñado. Pero a través de ese balón de fútbol pudimos conectar y forjar unos lazos de amistad, de solidaridad, que hasta el día de hoy me han acompañado y me han inspirado a hacer lo que hacemos con Goleadoras", revela. Desde ese entonces, la también actriz y podcaster encontró en el fútbol una herramienta que le enseñó a potenciar y transformar. Razón por la que quiso crear un proyecto con el cual pudiera compartir todos los aprendizajes que ha traído el deporte a su vida. Goleadoras le ha brindado la oportunidad a más de 5,000 niñas y jóvenes de acceder a prácticas de fútbol y pertenecer a un equipo. Al mismo tiempo que se les inculca a las jugadoras herramientas de asertividad mental, autoestima, sentido de colaboración y perseverancia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal ha sido el alcance del proyecto que nombres como el del cantante Ricky Martin y la estrella del fútbol latinoamericano Deyna Castellanos se han sumado como embajadores de la iniciativa. Además de contar con aliados como las Naciones Unidas y la reconocida Universidad de Columbia, en Nueva York. Rompiendo estereotipos Para la estrella venezolana, el fútbol es un catalizador de aprendizajes que pueden cambiar el rumbo de cualquier persona y este es el principal objetivo de Goleradoras, que las jóvenes no tengan miedo de creer en sí mismas y de entender que con trabajo, pueden lograr cualquier objetivo que se propongan en sus vidas. "(En el fútbol) siempre ganas o aprendes, pero nunca pierdes", asegura Zingg, destacando que para ella también es muy importante inculcar en las chicas la importancia del trabajo en equipo. "Si quieres ir lejos tienes que ir acompañado. Si quieres ir rápido, ve solo". Goleradoras Goleradoras | Credit: Ton Gomes/Cortesía de Eglantina Zingg Si bien aún existen muchas barreras por superar, Eglantina exalta el gran crecimiento que ha tenido el fútbol femenino durante los últimos años. Por ello aplaude el ejemplo que han dado al mundo las jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos, quienes luego de años de lucha lograron que su federación les pagara un salario ecuánime al de los hombres. La desigualdad de género aún es evidente en muchos aspectos, pero las canchas de fútbol son uno de los campos de batalla en dónde las mujeres han tenido grandes victorias. Países como Inglaterra, España y Alemania -potencias del fútbol masculino- han apostado en los últimos años por el fútbol femenino y los dividendos han sido espectaculares. "Los valores de un ser humano de valentía, de coraje, de empatía, de colaboración no te vienen asignadas por un color de piel, ni por un sexo, ni por un género. Son cualidades humanas y depende de cada uno de nosotros que podamos encontrarlas", concluye Zingg.

