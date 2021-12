¡De 110 a 10 años! Reducen sentencia del camionero cubano condenado por homicidio Rogel Aguilera-Mederos había sido declarado culpable con 23 cargos por homicidio tras causar la muerte de 4 personas en un accidente de tráfico. El gobernador de Colorado, Jared Polis, dio un giro al caso. "Tu sentencia es desproporcionada". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La sentencia de Rogel Aguilera-Mederos a 110 años de prisión por un accidente de tráfico que provocó la muerte de 4 personas generó una gran polémica dentro y fuera de la corte cuando se dictó el pasado mes de octubre. A pesar de que la defensa del joven cubano alegó que le habían fallado los frenos de su camión en la carretera interestatal 70, al oeste de Denver, en 2019, su condena fue máxima. Tampoco sirvieron los informes de los investigadores policiales que aseguraban que el conductor no presentaba alcohol ni otras sustancias en su cuerpo en el momento de los hechos. Personalidades del mundo artístico como J Balvin, Shakira y Kim Kardashian, entre otros, alzaron sus voces y pidieron clemencia públicamente tras conocer la decisión del jurado. Dos meses después, estas peticiones y la de los abogados de Rogel han sido escuchadas cambiando el curso de la decisión inicial. Su sentencia ha sido reducida drásticamente de 110 en prisión a 10. Rogel Lázaro Aguilera Mederos Interstate 70 Fatal Pileup, Lakewood, USA - 26 Apr 2019 Credit: Uncredited/AP/Shutterstock El 30 de diciembre la oficina de prensa del gobernador de Colorado, Jared Polis, confirmó que, a través de su poder constitucional, la sentencia del camionero quedaba reducida a una década. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pienso que mereces clemencia por varias razones. Fuiste condenado a 110 años en prisión, en realidad más que una cadena perpetua, por un acto trágico pero no intencionado", lee el escrito oficial de Polis a Aguilera-Mederos en el que confirma esta medida de gracia. Rogel Aguilera-Mederos Rogel Aguilera-Mederos | Credit: Internet "Aunque no estás exento de culpa, tu sentencia es desproporcionada en comparación con la de muchos otros presos en nuestro sistema criminal de justicia que cometen crímenes violentos, intencionados, premeditados", prosigue la carta. James Colgan, abogado de la defensa, expresó que su cliente estaba satisfecho con la nueva resolución, además de "aliviado y muy agradecido". .

