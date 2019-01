Gimnasta universitaria se hace viral al recibir una puntuación perfecta Andrés Rubiano Katelyn Ohashi, una gimnasta universitaria de 21 años, se ha transformado en una sensación de las redes sociales luego de que un video de una de sus rutinas se hiciera viral a través de Twitter. La joven, quien integra el equipo de gimnasia de la prestigiosa Universidad de California, no solo se robó el corazón de los cientos de espectadores que arribaron a ver en vivo el Under Armour’s 2019 Collegiate Challenge, también el de miles de usuarios de las redes que han quedado cautivados con el carisma de la atleta. Ohashi realizó su rutina de piso al son de varias icónicas canciones de Michael Jackson y en ningún momento dejó de sonreír. Entre aplausos y ovaciones la chica realizó una demostración fantástica que de igual forma cautivó a los jueces de la competición, quienes no dudaron en darle una calificación perfecta de 10 puntos. A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019 La Universidad de California colgó el video de la rutina a través de la cuenta oficial de Twitter del equipo de gimnasia y desde entonces Katelyn se ha convertido en uno de los temas más comentados en las redes. “Un 10 no es suficiente para esta rutina de piso”, lee el texto que acompaña la publicación. Desde que el video fuera publicado el pasado domingo, ha logrado obtener más de 505 mil likes, más de 126 mil personas han comentado sobre el tema y el video ha sido compartido en más de 120 mil ocasiones. ¡Un fenómeno viral! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según lo reveló CNN a través de su sitio en línea, Ohashi es la actual reina de la gimnasia universitaria en la modalidad de piso. Luego de que una lesión en su espalda y uno de sus hombros la sacaran de la gimnasia olímpica, tal parece que de nuevo el destino le sonríe a esta talentosa atleta. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

