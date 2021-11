Inicia el juicio de Ghislaine Maxwell por tráfico sexual de menores Ghislaine Maxwell se enfrenta a una condena de 80 años si el jurado la encuentra culpable de captar a menores de edad para satisfacción sexual del fallecido Jeffrey Epstein. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ghislaine Maxwell Credit: (Joe Schildhorn/Patrick McMullan via Getty Images) El juicio que sienta en el banquillo de los acusados a Ghislaine Maxwell por tráfico sexual de menores para el difunto financiero Jeffrey Epstein se inicia este lunes en un tribunal federal de Brooklyn, en medio de una gran expectativa, según AFP. La hija de 59 años de Robert Maxwell, que en vida fue un magnate de la prensa británica, se enfrenta a una larga condena si el jurado la encuentra culpable de captar a menores de edad para satisfacción sexual del que fue su amante y amigo del alma, Epstein, quien se suicidó en la cárcel hace más de dos años. Maxwell fue detenida en julio de 2020 luego de la muerte de Epstein, a raíz de la decisión de la justicia de perseguir a los cómplices del gestor multimillonario y amigo de celebridades entre las que se encuentra el príncipe británico Andrés, salpicado también por el escándalo de abusos a menores. Desde entonces, la socialite está detenida en la cárcel Metropolitana de Brooklyn, donde repetidamente se ha quejado de las condiciones insalubres e inhumanas en las que vive. Las denunciantes, cuyos nombres se mantienen en el anonimato, acusan a Maxwell de delitos que ocurrieron entre 1994 y 2004. Dos tenían 14 y 15 años en la época en que aseguran que fueron abusadas. Ghislaine Maxwell Ghislaine Maxwell | Credit: Photo by Jared Siskin/Patrick McMullan via Getty Images La acusación señala que Maxwell se ganaba la confianza de las jóvenes llevándolas de compras o al teatro y las persuadía para que dieran masajes a Epstein desnudas en alguna de sus residencias, antes de mantener relaciones sexuales con él a cambio de dinero. La fiscalía asegura que Maxwell participó a veces en los supuestos abusos tanto en su casa de Londres como en las viviendas que tenía Epstein en Manhattan, Palm Beach y Nuevo México. El multimillonario murió a los 66 años en una cárcel de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba un juicio por las alegaciones de tráfico sexual de menores, en lo que las autoridades de Nueva York consideraron un suicidio. El jurado de 12 miembros y seis reemplazantes que decidirá el futuro de Maxwell quedará constituido oficialmente este lunes con el inicio del juicio, que se prevé dure hasta mediados de enero. Maxwell se ha declarado no culpable de los seis cargos que le imputan, entre ellos el de tráfico de menores, y si se confirma su culpabilidad en todos ellos podría ser condenada a 80 años de cárcel. Ghislaine Maxwell Ghislaine Maxwell | Credit: Photo by Dustin Wayne Harris/Patrick McMullan via Getty Images Nacida en Francia, también ha sido acusada doblemente de perjurio, lo que será juzgado en otro juicio previsto hacia finales de 2022. Las acusaciones de perjurio están relacionadas con un testimonio que dio en 2016 en un caso por difamación que inició contra ella Virginia Giuffre, supuesta víctima y una de las principales detractoras de Epstein. Giuffre alega que Epstein la solía prestar para mantener relaciones sexuales con poderosos amigos, como el príncipe Andrés, a quien denunció en Nueva York. Alega que el miembro de la familia real británica mantuvo relaciones sexuales con ella hace más de 20 años, cuando ella tenía 17. Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel II, no ha sido acusado criminalmente y ha refutado dichos señalamientos. Se sabe que Maxwell, que fue por muchos años amiga de Andrés, presentó al príncipe a Epstein. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Giuffre, que ahora tiene 38 años, no forma parte de la actual acusación contra Maxwell.

