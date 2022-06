Ghislaine Maxwell es sentenciada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores La socialité británica Ghislaine Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein, es sentenciada a 20 años de cárcel por reclutar a menores de edad para ser abusadas sexualmente por el magnate financiero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ghislaine Maxwell Credit: (Spencer Platt/Getty Images) Ghislaine Maxwell fue encontrada culpable de tráfico sexual de menores y sentenciada a 20 años de prisión. La exnovia y confidente de Jeffrey Epstein reclutaba a menores de edad que eran abusadas sexualmente por el magnate financiero estadounidense. Maxwell se disculpó con las víctimas y dijo que lamentaba haber conocido a Epstein, reporta CNN en Español. "La sentencia de hoy responsabiliza a Ghislaine Maxwell por perpetrar crímenes atroces contra niños. Esta frase envía un fuerte mensaje de que nadie está por encima de la ley y nunca es demasiado tarde para la justicia. Nuevamente expresamos nuestra gratitud a las víctimas de Epstein y Maxwell por su coraje al presentarse, testificar en el juicio y compartir sus historias como parte de la sentencia de hoy", dijo en un comunicado el fiscal federal Damian Williams. La socialité de 60 años, hija de un magnate de los medios de comunicación de británico, fue encontrada culpable de reclutar, preparar y abusar sexualmente de niñas, reporta el diario The New York Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ghislaine Maxwell Credit: (Robin Platzer/FilmMagic) Epstein, de 66 años, nunca llegó a su juicio —por tráfico de menores y abuso sexual— porque fue encontrado muerto en una cárcel de Manhattan en el 2019, tras suicidarse, según dictaminó el médico forense. Dos de las mujeres que testificaron cuentan que Epstein comenzó a abusar sexualmente de ellas cuando tenían 14 años, y que Maxwell a veces estaba presente en los encuentros. Las mujeres describieron a Maxwell como una especie de mentora, alguien que las hizo sentir que era como una hermana mayor con quien iban de compras y al cine. "La señora Maxwell era una depredadora sofisticada que sabía lo que estaba haciendo", dijo la fiscal Alison Moe al jurado. "Ella manipuló a sus víctimas y las preparó para el abuso sexual". Los abogados de Maxwell dijeron que ella estaba siendo juzgada por su cercana relación con Jeffrey Epstein, un delincuente sexual. "Quizás ese fue el mayor error de su vida, pero no fue un crimen", dijo la defensa. Las víctimas coincidían en que Maxwell fue quien las llevó al mundo oscuro de Epstein.

