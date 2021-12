Ghislaine Maxwell fue encontrada culpable de tráfico sexual de menor de edad ¡Los detalles! Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, fue encontrada culpable de tráfico sexual de una menor de edad, entre otros cargos. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ghislaine Maxwell fue encontrada culpable de cinco de los seis cargos criminales en su contra. Un jurado en la corte federal de Nueva York encontró a Maxwell, de 60 años, culpable de: tráfico sexual de una menor de edad y de transportar a una menor de edad con la intención de participar en actividad sexual criminal, además de otros tres cargos de conspiración. Maxwell —quien podría pasar 65 años en prisión— no mostró ninguna reacción al darse a conocer el veredicto. La jueza Alison Nathan aún no ha fijado la fecha en la que será sentenciada, reportó CNN. Maxwell fue encontrada no culpable de uno de los cargos en su contra: tentar a un menor a viajar para participar en un acto sexual ilegal. La expareja del empresario financiero Jeffrey Epstein, fue condenada por conspirar durante más de una década con él para reclutar, manipular y abusar sexualmente de chicas menores de edad. Epstein no llegó a juicio porque fue encontrado muerto en agosto de 2019 en una prisión de Nueva York. La socialité británica, hija de un magnate de los medios de comunicación del Reino Unido, miró a sus hermanos —quienes estaban sentados en la primera fila de la sala del tribunal— antes de abandonar la corte, reporta el diario The New York Times. El caso se enfocó en los testimonios de cuatro mujeres que denunciaron que habían sido abusadas por Epstein cuando eran adolescentes. Ghislaine Maxwell Credit: (Dimitrios Kambouris/WireImage for PMK/HBH) Los fiscales argumentaron que Maxwell y Epstein conspiraron para seducir a chicas jóvenes a tener relaciones sexuales con Epstein —en el periodo de 1994 al 2004— en diversos lugares como Nueva York, Florida, Nuevo México y las Islas Vírgenes. Cuatro mujeres acusaron a Maxwell de facilitar el abuso y a veces participar en el abuso. Ghislaine Maxwell Credit: (Robin Platzer/FilmMagic for Nadine Johnson Inc) Los abogados de Maxwell apelarán esta decisión de la corte. Su abogada Bobbi C Sternheim dijo: "Creemos firmemente en la inocencia de Ghislaine". Annie Farmer, una de las cuatro mujeres que testificó en contra de Maxwell, dijo que espera que este veredicto traiga consuelo a otras víctimas.

