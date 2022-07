Hombre fue acusado de violar a una niña de 9 años, que quedó embarazada y tuvo que someterse a un aborto Gerson Fuentes, de 27 años, fue acusado de violar a una niña de 9 años. La menor quedó embarazada y tuvo que someterse a un aborto en Indiana. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerson Fuentes, de 27 años, fue acusado de violar a una niña de 9 años en Ohio. La menor quedó embarazada y tuvo que viajar a Indiana para realizarse un aborto, después de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe vs. Wade y diera libertad a los estados para prohibir la terminación de los embarazos. Fuentes, un inmigrante indocumentado oriundo de Guatemala, fue arrestado el 12 de julio, reporta el diario The New York Post. Un policía que investigó el caso dijo que Fuentes había confesado que violó a la niña al menos dos veces y que la menor de edad se realizó un aborto en Indiana el 30 de junio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gerson Fuentes Gerson Fuentes | Credit: Franklin County Jail En Ohio, la ley prohibe el aborto después de las seis semanas de gestación, cuando el feto ya tiene un latido del corazón, sin excepciones para casos de violación o incesto. No se ha reportado cómo el agresor conocía a la víctima ni la relación entre ellos. Según reporta Telemundo, la madre de la niña defendió al presunto agresor de su hija. Una fuente cercana a la madre reveló a Telemundo que Gerson Fuentes es el novio de la madre, el padrastro de la niña que violó, y que la madre de la niña está embarazada de Fuentes. La madre asegura que su pareja —que vivía con ellas— es inocente. "Todo lo que están diciendo en contra de él es mentira", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hombre fue acusado de violar a una niña de 9 años, que quedó embarazada y tuvo que someterse a un aborto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.