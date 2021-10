¡George W. Bush y su esposa comparten increíble noticia! Desbordados de felicidad y con un bebé en sus brazos, la pareja sorprendió al mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Orgullosos y agradecidos", con una felicidad en sus rostros imposible de esconder, George Bush y su esposa Laura compartieron su alegría con el mundo al aparecer con su nueva nieta en brazos desde sus redes, en la primera foto oficial junto a la recién nacida, Cora Georgia Coyne, pocos días después de que su hija Bárbara diera a luz. Envuelta en un rebozo blanco y coronada por una gran lazo, con un simpático gorrito a rayas en tonos lilas y a juego con el color del suéter de su célebre abuelo, la bebita aparecía apaciblemente dormida, sostenida por las manos del expresidente de los Estados Unidos. "Con el corazón lleno, Laura y yo estamos emocionados de anunciar el nacimiento de nuestra nieta", escribió Bush bajo la imagen. "Bárbara dio a luz a Cora Georgia Coyne el 27 de septiembre en Maine, cerca de nuestro hogar, el mismo lugar donde Bárbara y Craig se casaron. Cora está sana y es adorable, estamos muy orgullosos y llenos de agradecimiento". Bush nieta Credit: IG George W. Bush SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bárbara Bush, de 39 años, y su esposo Craig Coyne, dieron la bienvenida al mundo a su hijita el lunes pasado, confirmó la familia a la anglosajona PEOPLE, después de haber mantenido su embarazo en secreto. La pareja se casó en el 2018 con una "corta y dulce ceremonia" a la que solo acudieron 20 personas, miembros cercanos de su familia. Su hermana gemela Jenna Bush Hager también quiso celebrar el nacimiento de su sobrinita tras conocerla en el hospital desde sus propias redes.

