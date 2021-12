George Pérez, legendario creador de cómics, diagnosticado con cáncer de páncreas Los médicos le han pronosticado al influyente creador de Wonder Woman y The Avengers entre seis meses y un año de vida. Pérez, de 67 años, ha optado por no someterse a tratamiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir George Pérez, el legendario artista conocido por su trabajo en Crisis on Infinite Earths y Wonder Woman de DC, así como en The Avengers y The Infinity Gauntlet de Marvel, reveló el martes que le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa tres. En una publicación de Facebook, Pérez escribió que recibió el diagnóstico el 27 de noviembre y que el cáncer es inoperable. Los médicos le han dado a Pérez, de 67 años, entre seis meses y un año de vida. Ha optado por no someterse a tratamiento. "Me dieron la opción de quimioterapia y/o radioterapia, pero después de sopesar todas las variables y evaluar cuánto de mis días restantes se consumirían con visitas al médico, tratamientos, estadías en el hospital y lidiar con lo que a menudo es la estresante y frustrante burocracia del sistema médico, he optado por dejar que la naturaleza siga su curso y disfrutaré el tiempo que me quede lo más plenamente posible con mi familia, amigos y fanáticos ", escribió Pérez. El artista, que ha estado casado por más de 40 años, planea hacer una última aparición pública para reunirse con los fanáticos y continuará firmando autógrafos. Se retiró en enero de 2019 por problemas de salud. Pérez se convirtió en un artista estrella en las décadas de 1970 y 1980, con una carrera influyente en New Teen Titans de DC que lo llevó a trabajar en Crisis on Infinite Earths, un evento cruzado que define a la generación y que todavía resuena hoy. La sombra de Pérez se cierne sobre las películas de cómics, y su trabajo ayuda a inspirar películas como Avengers: Infinity War y Wonder Woman. Cineastas como Patty Jenkins, de Wonder Woman, lo han citado como una influencia en su trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este no es un mensaje que disfruté escribir, especialmente durante la temporada navideña, pero, curiosamente, siento el espíritu navideño más ahora que en muchos años", escribió Pérez al concluir su mensaje. "Tal vez sea porque probablemente será la última. O tal vez porque estoy envuelto en los brazos amorosos de tantos que me aman tanto como yo a ellos. Es muy alentador que te digan que has llevado una buena vida, que has traído alegría a tantas vidas y que dejarás este mundo como un lugar mejor porque fuiste parte de él ".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image George Pérez, legendario creador de cómics, diagnosticado con cáncer de páncreas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.