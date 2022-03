Hermanos hispanos fueron liberados tras 25 años encarcelados por horrendo crimen que no cometieron Los hermanos George y Melvin DeJesús pasaron 25 años tras las rejas por un brutal crimen que no cometieron. Tras probar su inocencia, hoy son hombres libres y se han reunido con su familia. Detalles de su emotiva historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir George y Melvin DeJesús hoy son hombres libres y han podido abrazar nuevamente a sus seres queridos. Los hermanos hispanos pasaron 25 años en la cárcel por un crimen que no cometieron y han recuperado su libertad tras probarse su inocencia, reporta Univision. "Deseo disculparme por las acciones emprendidas por sus conciudadanos contra ustedes", dijo la jueza Martha Anderson en la corte en Michigan. "Se les ha quitado veinticinco años de su vida que no pueden ser reemplazados". Tras salir de la prisión, se reunieron con sus familiares en un restaurante en Lansing, celebrando que después de dos décadas se haya hecho justicia y sus condenas fueron anuladas. Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua en 1995 por la violación y el asesinato de Margaret Midkiff, reporta CNN. Melvin, de 44 años, y George, de 48, se vieron por primera vez en 24 años tras salir de prisión, ya que los hermanos fueron separados al ser encarcelados. Los hermanos declararon que estaban en una fiesta cuando ocurrió el asesinato, y no había evidencia de ADN que los vinculara a la escena del crimen, pero el verdadero asesino les echó la culpa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN George y Melvin DeJesus Wrongful Convictions-Michigan, Lansing, United States - 22 Mar 2022 Credit: Anna Liz Nichols/AP/Shutterstock Margaret Midkiff fue encontrada desnuda en el sótano de su casa en Pontiac, Michigan, con una funda de almohada cubriendo su cabeza y alambres alrededor de su cuello, sus muñecas y tobillos. Brandon Gohagen culpó a los hermanos DeJesús del crimen que él cometió para poder obtener una sentencia menor. Gohagen dijo que los hermanos lo forzaron a violar a la anciana y luego la mataron ellos, reporta The New York Times. En el 2017, el asesino en serie fue descubierto. Gohagen fue convicto de violar y matar a otra mujer en Pontiac y luego los investigadores descubrieron que otras 12 mujeres habían sido "acusadas emocionalmente, fisicamente y sexualmente" por este hombre. La historia de los hermanos ha conmovido a muchos y ha mostrado las faltas en el sistema judicial.

