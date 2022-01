¡George López cae enfermo en pleno show y es atendido por una ambulancia! Aquí los detalles del triste suceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir George López se vio obligado a cancelar su actuación la tarde del día de Fin de Año después de comenzar a sentirse mal sobre el escenario en pleno show. Fue el pasado viernes por la tarde en Muckleshoot Casino Resort en Auburn, Washington, donde el famoso cómico de sesenta años nominado a un Grammy, abandonó el escenario por su propio pie al sentirse enfermo. TMZ reveló que poco después una ambulancia llegaría a atenderle aunque no se pudo confirmar si había sido trasladado o no a un hospital. El representante de George López y los responsables del Valley Regional Fire Authority no se han pronunciado de momento al respecto. Sabrina Álvarez, una de las espectadoras presente durante el número de George López cuando todo sucedió, le contó a TMZ que El Chicano comenzó a sudar y pidió agua entre 30 y 45 minutos después de empezar su set. En el video compartido por la plataforma, puede apreciarse a López nervioso, mientras se disculpaba frente a su audiencia: "Se veía que algo iba mal, aunque no sabría decir exactamente lo que era", reveló Sabrina. George Lopez Credit: Brent N. Clarke/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El casino también canceló el segundo show del actor previsto para la misma noche y anunció que cambiaban la fecha para el próximo día 18 de marzo: "Con nuestras más sinceras disculpas, les anunciamos que tenemos que cancelar el show de las 8pm de George López", expresó Muckleshoot en su cuenta de Twitter.

