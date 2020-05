Entre protestas por su muerte, un video muestra a George Floyd instando a jóvenes a rechazar la violencia El hombre afroamericano que falleció tras ser arrestado en Minnesota suplicó a toda una generación a bajar las armas e irse a sus casas sanos y salvos antes de morir. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cientos de personas abarrotaron las calles de Minnesota para demostrar su repudio por la muerte de George Floyd, quien falleció el lunes después de que un policía de la ciudad de Minneapolis le apretara el cuello con su rodilla, cortándole la respiración durante su arresto que fue filmado por un testigo. Lo que debió ser una protesta pacífica contra las autoridades responsables de la muerte de Floyd pronto se convirtió en un violento altercado entre algunos residentes de esa ciudad. En un caso, un grupo de jóvenes afroamericanos saquearon una tienda de Target y agredieron a una mujer de la raza blanca en silla de ruedas que intentó detenerlos. Image zoom En una serie de videos que circulan en redes sociales de ese altercado, se muestra cómo los jóvenes intentan salir de la tienda con varios artículos mientras la mujer de edad avanzada se interpone para evitarlo. La mujer es atacada y arrastrada en su silla de ruedas; alguien seguidamente grita que la mujer está armada con un cuchillo. “Está apuñalando a la gente, ¡tiene un cuchillo!”, se escucha decir a una mujer en el video. En la grabación no se aprecia claramente si en efecto la mujer lleva un cuchillo, pero se puede ver cómo lucha contra un hombre por quitarle el artículo que intentaba llevarse en ese alboroto. En otro video que circula, una mujer ataca a otras personas pegándoles en la cabeza varias veces, mientras un coro de personas le suplican que se detenga. “Fui golpeada varias veces en mi cabeza. Me llegaron por detrás”, expresó una de las presuntas víctimas, según Reuters. “Se robaron mis llaves, me robaron todo lo que pudieron. Fui rociada en la cara. Me cubrieron con la cosa [espuma] del extintor de fuegos”. De acuerdo a reportes noticiosos, la mujer estaba protestando los saqueos pacíficamente cuando fue atacada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En medio de las protestas y la indignación de la comunidad afroamericana, también salió a relucir un video de Floyd implorando a toda una generación de jóvenes a detener la violencia en su comunidad —mientras su familia pide que las protestas por su muerte se realicen de una manera pacífica. “Nuestra generación de jóvenes está perdida, claramente perdida; no sé realmente qué decir ya. Ustedes los jóvenes andan dando vueltas, disparando pistolas en multitudes, niños siendo asesinados. Están realmente perdidos”, dice Floyd en la grabación, de acuerdo al diario New York Post. “La verdad [es que de joven] escuché a alguien decir que [es un duro] porque puede disparar una pistola; sabía en aquel entonces que era una locura y luego un amigo de mi edad diciéndolo y aprobar esas cosas, amigo… ¿sabes lo que digo? La mitad de estos jóvenes disparando esas pistolas se van a casa con las rodillas temblando por la noche, pero no lo demuestran a nadie porque ahí no son los duros”. Image zoom Carlos Gonzalez/Star Tribune via Getty Images Se desconoce cuando fue grabado el video donde Floyd además revela que una de sus amigas perdió a su hijo debido a violencia entre jóvenes. En su misiva, el hombre implora a una nueva generación a dejar las armas y apartarse de la violencia. “Vengan a casa. Serán ustedes y Dios. Vas a subir o vas a morir. Eso es lo que va a pasar... Me duele el corazón”, concluyó.

