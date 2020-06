Lo que reveló la nueva autopsia de George Floyd Mira lo que reveló la autopsia privada que encargó la familia de George Floyd tras su muerte a manos de la policía. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una autopsia privada encargada por la familia de George Floyd reveló que su muerte a manos de agentes de la policía de Minneapolis se debió a “asfixia por presión”, lo que contrasta con el resultado de la autopsia oficial que no encontró la estrangulación como causa del fallecimiento. De acuerdo a los médicos que llevaron a cabo el nuevo estudio forense, Michael Baden y Allecia Wilson, se produjo una “compresión de cuello y espalda que condujo a una falta de flujo sanguíneo al cerebro", dijo el abogado de la familia Floyd, Benjamin Crump. Otros factores que contribuyeron a la muerte de Floyd fueron "el peso en la espalda, las esposas y el posicionamiento” en el que se encontraba, ya que todo ello “perjudicó la capacidad de funcionamiento del diafragma” de la víctima, reportó USA Today. "Lo que encontramos es consistente con lo que la gente vio", dijo Baden. "No hay otro problema de salud que pueda causar o contribuir a la muerte. La policía tiene la falsa impresión de que si puedes hablar, puedes respirar. Eso no es cierto". Image zoom Facebook Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo después de que el agente de la policía, Derek Chauvin, lo redujo poniéndole la rodilla sobre el cuello durante casi nueve minutos mientras estaba esposado en el suelo y gritaba que no podía respirar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El resultado de la autopsia de la familia contrata la del forense del condado de Hennepin el pasado viernes, en la que se afirma que no se encontraron pruebas que respalden un “diagnóstico de asfixia traumática o estrangulación". Image zoom Facebook La autopsia oficial atribuye a los efectos combinados de ser restringido, la presencia de sustancias embriagadoras en el cuerpo de Floyd y problemas de salud subyacentes, incluido problemas cardíacos, probablemente contribuyeron a la muerte. Image zoom (Photo by Stephen Maturen/Getty Images) La muerte de Floyd, grabada en un dramático video, ha generado una enorme ola de indignación que se ha traducido en protestas en numerosas ciudades del país que, en algunos casos han degenerados en violentos enfrentamientos, quema de propiedades y saqueos. Al menos 11 estados han solicitado la intervención de la Guardia Nacional y más de 4,000 personas han sido detenidas en seis días de disturbios, según CNN.

