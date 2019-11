La increíble historia de niños gemelos que nacieron sordos pero gracias a implante coclear recuperaron el oído y hoy hablan varios idiomas By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Gemelos que nacieron sordos hoy pueden oir gracias a implantes cocleares y hablan varios idiomas. Conoce su inspiradora historia. Empezar galería ESPERANZA Image zoom Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Los gemelos Zack y Dylan de Bath, Inglaterra, nacieron completamente sordos pero gracias a implantes cocleares han recuperado el oído y hoy hablan varios idiomas. Su historia te conmoverá y mostrará que nada es imposible. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement DOS GOTAS DE AGUA Image zoom Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Los doctores sospechan que los niños nacieron sordos tras contraer una infección en el vientre de su madre que les dañó el canal auditivo. 2 de 11 Applications Ver Todo FAMILIA UNIDA Image zoom Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Su madre Deborah Pezzuto, de 51 años, y su padre Alessandro Pezzuto, de 47, tienen una hija mayor llamada Keisha, de 8 años, quien no padece sordera. Los padres se sorprendieron cuando al nacer los gemelos los doctores le informaron que los bebés no podían oir. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement AVANCE MÉDICO Image zoom Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Una buena noticia le devolvió la tranquilidad a los padres. Los doctores les informaron que los niños podrían recuperar el oído gracias a implantes cocleares. 4 de 11 Applications Ver Todo MILAGRO TECNOLÓGICO Image zoom Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby A los seis meses de edad los bebés recibieron los implantes por medio de una cirugía. 5 de 11 Applications Ver Todo MOTIVACIÓN Image zoom Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Los gemelos también se sometieron a terapias auditivas en el hospital John Radcliffe en Oxford y con la ayuda de la organización sin fines de lucro Auditory Verbal en el Reino Unido aprendieron a hablar. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement CÓMPLICES Image zoom Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Los hermanos hoy hablan además de inglés, italiano y están estudiando francés. También saben algunas palabras en coreano ya que toman clases de Taekwondo. 7 de 11 Applications Ver Todo DISFRUTANDO SU NIÑEZ Image zoom Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Los gemelos tienen buenas notas en la escuela y pueden escuchar música y participar en todas las actividades con sus compañeros de clase. 8 de 11 Applications Ver Todo INSPIRACIÓN PARA OTROS Image zoom Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La experiencia con sus hijos inspiró a Deborah a escribir un libro sobre cómo los gemelos superaron la sordera. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement FINAL FELIZ Image zoom Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Los padres también se involucraron en las terapias auditivas y terapias del habla de sus hijos, trabajando cercanamente con sus coaches. Gracias a los avances médicos y el amor de esta familia, Zack y Dylan hoy son imparables. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image La increíble historia de niños gemelos que nacieron sordos pero gracias a implante coclear recuperaron el oído y hoy hablan varios idiomas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.