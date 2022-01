Gemelos nacen en diferentes años con 15 minutos de diferencia: el hermano en 2021 y la hermana en 2022 "Para mí es una locura que sean gemelos y tengan diferentes cumpleaños", dijo la madre Fatima Madrigal sobre sus gemelos fraternos Alfredo y Aylin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fatima Madrigal Fatima Madrigal | Credit: NATIVIDAD MEDICAL CENTER Unos gemelos de California acaban de celebrar su nacimiento en diferentes días, meses y años gracias a un hecho extraño. El viernes por la noche, los padres Fátima Madrigal y Robert Trujillo, de Greenfield, dieron la bienvenida al mundo a un hijo llamado Alfredo en la víspera de Año Nuevo, a las 11:45 p.m., hora local. Solo 15 minutos después, justo cuando el reloj dio la medianoche, la pareja dio la bienvenida a la hermana gemela de Alfredo, llamada Aylin, el día de Año Nuevo. Aylin fue nació con 5 libras y 14 onzas, mientras que su hermano mayor, Alfredo, pesó 6 libras y 1 onza. En un comunicado de prensa del Centro Médico Natividad, Madrigal explicó su sentir con relación a los cumpleaños únicos de sus hijos recién nacidos. "Es una locura para mí que sean gemelos y tengan diferentes cumpleaños", dijo. "Me sorprendió y me alegró que llegara a la medianoche". La Dra. Ana Abril Arias, médico de familia del Natividad Medical Group, agregó: "Este fue definitivamente uno de los partos más memorables de mi carrera". "Fue un absoluto placer ayudar a estos pequeños a llegar aquí de forma segura en 2021 y 2022", dijo. "¡Qué manera tan maravillosa de comenzar el Año Nuevo!" Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), por lo general hay 120.000 nacimientos de gemelos cada año en los Estados Unidos. Los nacimientos representan poco más del 3 por ciento de todos los nacimientos, afirma la organización. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alfredo y Aylin ahora se unen a tres hermanos mayores: dos niñas y un niño. Según PEOPLE, Madrigal dijo que su hijo mayor está encantado de tener un hermano y el resto de su familia está emocionado de conocer a las nuevas incorporaciones.

