Búsqueda desesperada para hallar a gemelos hispanos de 13 años desaparecidos en Galveston Las autoridades piden ayuda para encontrar a gemelos adolescentes desaparecidos en Galveston. La familia de Josué y Jefferson Pérez, de 13 años, no pierde la esperanza de que regresen a casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los familiares de Jefferson y Josué Pérez, unos gemelos de 13 años que desaparecieron en Galveston, no pierden la esperanza de volver a verlos con vida. Los adolescentes fueron vistos por última vez en el lado oeste del muelle Pleasure Pier a las 4:30 pm del 5 de marzo, a unos 20 metros de la orilla, reporta Univision. La Guardia Costera, la Patrulla de Playa de la Isla de Galveston, la policía y los bomberos se han unido en la búsqueda de los hermanos en Texas. Hasta ahora no hay noticias sobre el paradero de los chicos. Los familiares los reportaron como desaparecidos ese día a las 5:30 p.m., llamando al 911. Nadie los vio sumergirse en el agua, informaron las autoridades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Twin brothers missing - Jefferson and Josue Perez La familia de los adolescentes estaban en esta playa cuando Josué y Jefferson desaparecieron del lugar. Hay una alerta en las playas de Galveston por fuertes corrientes que pueden ser peligrosas para los que nadan en sus aguas. Peter Davis, jefe de la Patrulla de Playa de la Isla de Galveston, recomendó a los bañistas no nadar en contra de la corriente sino paralelo a la playa. Se ha reportado que los hermanos no sabían nadar y fueron vistos por última vez jugando en el mar.

