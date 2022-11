Gemelos chilenos robados de bebés en un hospital logran encontrar a su madre biológica Cuando tenían solo tres meses de nacidos, esta pareja de gemelos fueron robados a su madre en un hospital de Santiago de Chile. No los volvió a ver hasta 36 años después. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Twins-Stolen-at-Birth-Reunite-with-Biological-Mom-Who-Never-Forgot-About-Us- Elan y Micah Nardi con su mamá biologica | Credit: MYHERITAGE.COM Cuando tenían solo tres meses de nacidos, una pareja de gemelos fue robada a su madre en un hospital de Santiago de Chile y no fue hasta ahora, 36 años después, que pudieron reencontrarse con su familia biológica. Elan y Micah Nardi contaron su historia a People para poder inspirar a otros de los muchos hijos robados durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando se calcula que entre 8,000 y 20,000 bebés fueron entregados a padres en América del Norte o Europa a través de una red de adopción ilegal. "Es algo difícil de hacer, pero queremos animar a otros adoptados de Chile a acercarse a sus familiares", dijo Micah. "De lo contrario, es posible que nunca obtengas respuestas". Fue en 1986 cuando la madre de Elan y Micah los llevó al hospital a acompañar a su hermano mayor, quien estaba enfermo. En ese momento, según People, alguien se ofreció a cuidar a los bebés mientras la madre atendía a su otro hijo. "Más tarde, cuando trató de encontrar dónde nos estaban cuidando, le cerraron la puerta en la cara", contó Elan. Elan y Micah Nardi -Twins-Stolen-at-Birth-Reunite-with-Biological-Mom-Who-Never-Forgot-About-Us- Elan y Micah Nardi | Credit: MYHERITAGE.COM Aunque la madre llamó a la policía, nunca más pudieron dar con el paradero de los gemelos. Elan y Micah fueron adoptados por una pareja en Massachusetts, a quienes les dijeron que la madre de los pequeños los había entregado en adopción porque quería que tuvieran una vida mejor. Durante todo este tiempos los gemelos ,de ahora 36 años, fueron conscientes de sus raíces chilenas. No obstante, comenzaron a querer saber más de su familia biológica después de que su madre adoptiva vio una noticia en diciembre de 2021 sobre el caso del bombero texano Tyler Graf, a quien también robaron de bebé en Chile. Según contaron los gemelos, su madre adoptiva les dijo: "Hay tantas similitudes. Tenemos que investigar". Luego, con la ayuda de la organización sin fines de lucro Connecting Roots de Graf, la organización sin fines de lucro chilena Nos Buscamos y el servicio de historia familiar MyHeritage, que proporcionó pruebas de ADN que confirmaron la coincidencia, los gemelos pudieron encontrar a su familia. La primera vez que los gemelos conocieron a sus padres fue a través de Zoom. La madre les mostró la única foto que tenía de ellos de pequeños. "Dijeron: 'Nunca te olvidamos. Hemos tenido esta foto con nosotros durante 36 años. Siempre nos hemos preguntado qué te había pasado'", dijo Micah. "Solo la emoción genuina y la reacción que tuvieron no dejaron ninguna duda de que lo que decían era sincero". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de junio, los gemelos viajaron a Chile y conocieron en persona a su familia biológica por primera vez. Y aunque todo fue bien, la única barrera fue el idioma, ya que ellos solo hablan inglés. "Nuestro objetivo es llegar a hablar español con fluidez, pero todavía es un nivel bastante principiante", dice Micah. "Y lo que entendemos es que hay muchos detalles específicos del idioma en Chile. Por lo tanto, es un poco más exclusivo aprender español chileno que español general".

