Un hombre acusado de asesinar a su hermano gemelo en un hotel en Portland Un joven de 26 años enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por acribillar a su hermano gemelo en el estacionamiento de un hotel en Portland, OR. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El joven Martre Oliver está en manos de la justicia luego de que fuera arrestado el martes por la noche por el asesinato de su hermano gemelo. Las autoridades de Portland, OR, informaron que Martese Oliver fue encontrado sin vida en el estacionamiento de un conocido hotel de la ciudad la madrugada del domingo. Los investigadores aseguran que el joven de 26 años falleció en el mismo lugar en que fue abatido, reportó People. Martre, aparentemente, disparó contra su hermano antes de huir hacia Renton, WA, donde fue aprehendido por la policía local. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Martese Oliver Martese Oliver | Credit: PORTLAND POLICE BUREAU Por el momento se desconocen más detalles del homicidios, así como el motivo por el que el sospechoso supuestamente acabó con la vida de su gemela. Las autoridades continúan interrogando a testigos oculares de lo sucedido. "Estaba dormida. Escuché algunos tiros y luego escuché un carro huyendo", reveló una testigo al canal local FOX 12. La mujer aseguró que se desplazó a la habitación de su nieta para asegurarse de que estaba a salvo y le preguntó si pudo ver lo que sucedió. "Le dije: 'Escuchaste algo?'", dijo al canal. "Me dijo, 'alguien disparó algunos tiros y salió huyendo'. Minutos después, había patrullas por todos lados". Police Line Credit: Getty Images Las autoridades continúan su investigación. Martre afronta cargos de asesinato en segundo grado y de uso ilegal de un arma de fuego.

