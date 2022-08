El ganador de un premio de lotería de $1,300 millones sigue sin aparecer El dueño del boleto ganador que se llevó el bote de $1,300 millones del premio Mega Millions de la lotería no ha aparecido un mes después del sorteo. ¿Será que no sabe que es millonario? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un afortunado jugador de la lotería Mega Millions es un auténtico multimillonario tal vez sin saberlo. El suertudo jugador que compró un boleto en Illinois se ganó el premio mayor de $1,300 millones el mes pasado y aún no lo ha cobrado, reportó People. El boleto ganador fue comprado en una estación de gasolina Speedway en Des Plaines, a unas 20 millas a las afuera de Chicago, según informó la lotería del estado, pero hasta este viernes el dueño aún no se había presentado a reclamar su premio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Responsables de la lotería estatal instaron a todo el que que haya comprado un boleto a que revise los números ganadores una vez más, para asegurarse de que no tienen en su poder el ticket que les cambiará la vida. Mega Millions Credit: John Smith/VIEWpress Aunque el ganador tiene 12 meses para reclamar su premio, solamente tiene 60 días para decidir si desea recibir el monto en efecto o en pagos anuales, según lo dicta las reglas del juego de azar. De elegir la opción en efectivo, el ganador recibiría cerca de $742 millones. "Para un premio de esta magnitud, no es inusual que el ganador tome su tiempo para reclamarlo", comentó Harold Mays, director de la lotería de Illinois. "Estoy seguro de que están pasando por una serie de emociones. Trabajaremos de cerca con el ganador para respetar sus deseos de privacidad y los apoyaremos en lo que podamos para proveer una experiencia positiva". Bajo la ley del estado, las personas ganadoras de un premio de más de $125,000 pueden permanecer en el anonimato. Si el premio millonario no se reclama antes de la fecha límite indicada por la organización, el dinero se regresará a los estados que aportaron el dinero al bote del sorteo, según la página oficial de la lotería . Este es uno de los dos premios más grande que podría otorgar la lotería en sus 20 años de historia, con un solo boleto con todos los números ganadores: 13, 36, 45, 47 y 67, además del número de oro, 14. "Estamos ansioso por saber quién es el ganador y esperamos felicitarle pronto", anunció Pat McDonald, director del consorcio Mega Millions. Las probabilidades de ganar el premio mayor son 1 en 302,575,350, según la organización.

