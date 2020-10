Close

Gallo de pelea mata a un policía al cortarlo con una navaja amarrada a su pata Un policía que intentaba detener las peleas ilegales de animales durante una redada en Filipinas, murió tras ser atacado por un gallo. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un oficial de la policía murió tras ser brutalmente atacado por un gallo de pelea durante una redada en Filipinas. El policía estaba tratando de detener una pelea ilegal al norte de Samar y poner fin a este abuso animal, pero murió en el intento. Un gallo que tenía una navaja amarrada a una pata lo hirió fatalmente, reportaron TMZ y otros medios. El trágico incidente ocurrió el martes cuando un equipo policial llegó a parar una pelea de gallos, una cruel práctica que ha sido prohibida en Filipinas durante la pandemia del coronavirus. Image zoom Credit: (RICARDO ARDUENGO/AFP via Getty Images) Antes de la pandemia era legal tener peleas de gallos los domingos en lugares aprobados, aunque este "deporte" sea criticado por muchos defensores de las aves. El teniente Christian Bolok estaba sujetando al gallo mientras recolectaba evidencia durante la redada, cuando el ave lo cortó con una navaja que le habían amarrado a la pata. La herida en su muslo perforó una arteria que causó que el policía se desangrara. Image zoom Credit: (BIJU BORO/AFP via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El teniente fue llevado de emergencia al hospital, pero ya estaba muerto cuando los doctores lo atendieron. El coronel Arnel Apud, jefe de la policía, comentó a la agencia de noticias AFP que es la primera vez en veinticinco años que pierden a un oficial en un incidente así. Que en paz descanse.

