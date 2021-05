Gabriel Abaroa, presidente de los Latin Grammy y CEO de la Academia de la Grabación, se retira a los 59 años Estos son los detalles de la salida del mexicano que ha hecho historia en la música latina de los Estados Unidos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gabriel Abaroa, CEO de la Academia Latina de la Grabación, anunció hoy que se retira de su cargo a los 59 años. Después de dos décadas de entrega absoluta a su labor, el mexicano deja el cargo de presidente y director ejecutivo, para asumir el nuevo puesto de presidente emérito. Líder del grupo que otorga los Latin Grammy, Gabriel Abaroa fue responsable de la transición de inglés a español de tan renombrados premios. En declaraciones exclusivas para The Associated Press, mencionó que "la Academia Latina de la Grabación se ha transformado en una organización que cambia vidas para mejorar y yo soy muy afortunado de poder haber sido parte de dicha iniciativa a lo largo de 20 años". También mencionó a su sucesor, Manuel Abud, quien fue hasta hoy su jefe de operaciones: "Un ciclo tan hermoso debe continuar bajo nueva y fresca conducción y, con el liderazgo de Manuel, podrán impulsar nuestros ideales sin mayor límite que el universo. Ha llegado el momento de hacerme a un lado y servir como consultor y guía, mientras inicio una nueva etapa en mi vida personal cuando aún estoy joven y me siento mejor que nunca". Gabriel Abaroa Presidente Latin Grammy Latinos Credit: Foto: Nunu Pictures @nunupictures SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Abaroa también fue el director de la creación de la exitosa Fundación Cultural Latin GRAMMY, que apoya a los creadores latinos con subvenciones, programas educativos, becas, etc: "Quizá lo más importante para mí, es que me dedique a lo que me dedique, podré seguir de cerca la música, aunque de forma diferente y sin desgastarme para librar batallas y guerras diarias para defender los ideales de nuestra Academia Latina de la Grabación. Al final, haga lo que haga, me siento músico, vivo la música y vivo para la música". Conocido por su extraordinario sentido del humor y su inteligencia, Gabriel Abaroa ha hecho historia detrás de las cámaras en el mundo de la música latina en los Estados Unidos: "Bajo el liderazgo y dirección de Abaroa se produjo un gran crecimiento y excepcional estabilidad financiera en la Academia Latina", aseguraba el comunicado que detallaba su retirada.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Gabriel Abaroa, presidente de los Latin Grammy y CEO de la Academia de la Grabación, se retira a los 59 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.