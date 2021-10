Gabby Petito murió por estrangulamiento En septiembre se informó que la causa de la muerte de Gabrielle Petito había sido por homicidio. Ahora se revelan mayores detalles sobre el deceso de la joven de 22 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de su extraña desaparición durante un viaje por carretera con su prometido, Brian Laundrie, Gabrielle Petito fue encontrada muerta en el Parque Nacional Grand Teton. El 21 de septiembre, el forense del condado de Teton, Brent Blue, dio a conocer que la joven de 22 años falleció por homicidio. Sin embargo, en aquel momento, no se revelaron mayores detalles sobre la causa exacta. Ahora, se informa que fue estrangulamiento lo que ocasionó el deceso. "Gabby Petito murió por estrangulamiento", anunció, en esta ocasión, Brent Blue, a los medios de comunicación. El médico forense dejó claro que no se pueden revelar mayores datos de la autopsia debido a que la ley del estado de Wyoming así lo estipula. Por ello, no mencionó si dicho acto fue realizado de manera manual o gracias a algún artículo específico; tampoco habló de un posible sospechoso. Mencionó que la muerte de la chica se llevó a cabo entre tres y cuatro semanas antes de que se encontraran sus restos el pasado 19 de septiembre. De acuerdo con el doctor "se cubrieron todos los rubros" durante el procedimiento; lo cual, incluyó exámenes realizados por un patólogo forense y un antropólogo forense; así como, un análisis de toxicología. Consideró que esta caso es "solo una de las muchas muertes en todo el país de personas involucradas en violencia doméstica". Gabby Petito Gabby Petito | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLET´ÍN Todo comenzó cuando la pareja de novios emprendió un viaje en auto en julio pasado. Todo parecía desarrollarse de manera normal hasta finales de agosto, cuando la madre de Petito, Nicole Schmidt, perdió todo contacto con su hija. La mujer se enteró que Laundrie había regresado solo a la casa de sus padres en Florida. Brian Laundrie, Gabby Petito Brian Laundrie, Gabby Petito | Credit: NORTH PORT POLICE DEPARTMENT/FACEBOOK La desaparición de Gabby Petito fue reportada el 11 de septiembre, 10 días después de que supuestamente Brian Laundrie regresara a Florida. El 15 de septiembre, fue nombrado persona de interés por la desaparición de su prometida; el joven salió de casa de su padres y hasta ahora se desconoce su ubicación.

