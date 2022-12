Futbolista iraní es sentenciado a muerte por defender los derechos de las mujeres Causa indignación a nivel mundial la condena a muerte del futbolista iraní Amir Nasr Azadani, de 26 años, por protestar a favor de los derechos de las mujeres en su país. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amir Nasr Azadani Credit: AFP via Getty Images En medio de la fiebre de la Copa Mundial de Fútbol en Qatar, ha causado indignación a nivel mundial la noticia de que el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, de 26 años, fue sentenciado a muerte. El joven deportista fue condenado por defender los derechos de las mujeres en su país. Amir fue condenado a ser ahorcado como castigo por participar en una protesta por el asesinato de Mahsa Amini. La mujer iraní de 22 años murió en un hospital en Tehrán tras ser arrestada por la "policía moral" de Irán no usar "correctamente" su velo o hijab. La versión oficial es que la joven tuvo un ataque al corazón mientras estaba en la estación de policía y cayó en coma antes de ser transferida al hospital. Testigos aseguran que murió de una golpiza que recibió de las autoridades que le provocó una hemorragia cerebral, La muerte de Amini, quien estaba por comenzar sus estudios universitarios, desató una ola de protestas en Irán, reporta BBC. Mahsa Amini Credit: (Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Amir Nasr Azadani fue arrestado en noviembre y acusado de "declararle la guerra a Dios", reporta el diario New York Post. La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) expresó en sus redes sociales que estaban "en shock" tras conocer el castigo de Nasr Azadani. "En FIFPRO estamos en shock y asqueados por los reportes de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani enfrenta la pena de muerte en Irán tras manifestarse por los derechos de las mujeres y la libertad en su país", expresó la organización en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mostramos nuestra solidaridad con Amir y exigimos que se le quite inmediatamente su castigo". El futbolista es uno de 28 personas sentenciados a muerte en medio de recientes protestas en el país, tres de ellos son menores de edad.

