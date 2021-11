¿Una Tonya Harding francesa? Acusan a una futbolista de orquestar una agresión a una compañera En un caso que recuerda al escándalo de la patinadora Tony Harding, la jugadora del Paris Saint-Germain Aminata Diallo está acusada de encontrarse detrás de una agresión a su colega Kheira Hamraoui. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aminata Diallo Aminata Diallo | Credit: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images La jugadora del Paris Saint-Germain Aminata Diallo fue detenida como sospechosa de estra detrás de la violenta agresión a su colega de equipo Kheira Hamraoui con la presunta intención de sacarse de encima a una rival con la que competía por minutos en el campo. El suceso, que recuerda al caso de las patinadoras Tonya Harding y Nancy Kerrigan, tuvo lugar el pasado 4 de noviembre, cuando Hamraoui fue agredida con una barra de hierro por dos hombres con pasamontañas cuando volvía a casa de una fiesta organizada por el club francés en un restaurante del Bois de Boulogne de París, según dio a conocer el diario español El País. De acuerdo con la información difundida, la jugadora iba en un coche conducido por Diallo, que la había acercado a su domicilio. Un familiar de la víctima declaró al diario francés L'Equipe que los agresores comenzaron a golpear a la víctima cuando estaba todavía en el asiento. Luego consiguieron sacarla del vehículo a la fuerza para golpearla en las piernas con la barra de hierro. Aminata Diallo Aminata Diallo | Credit: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images Luego de unos pocos minutos, los hombres huyeron. Hasta el momento no se han podido identificar. Hamraoui, por su parte, fue hospitalizada y recibió varios puntos de sutura en los brazos y las piernas, algo que la dejó fuera del partido que el cuadro parisino debía disputar contra el real Madrid en la Champions femenina, por lo que tuvo que ser sustituida por Diallo. Luego de varias investigaciones, Diallo fue detenida en su domicilio por la policía como supuesta responsable del ataque a la jugadora. Esta temporada, Diallo, de 26 años, ha jugado diez partidos entre la Liga francesa y la Champions, mientras que Hamraoui, de 31 años, lo ha hecho en siete ocasiones. Kheira Hamraoui Kheira Hamraoui | Credit: Tim Nwachukwu/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El Paris Saint-Germain condena enérgicamente la violencia cometida. Desde la tarde del jueves 4 de noviembre, el Club ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de sus jugadores", comunicó el PSG luego del incidente. El equipo francés también indicó que están "trabajando con la dirección general de la policía judicial de Versalles para arrojar luz sobre los hechos" y que "estará atento los avances del procedimiento y estudiará el seguimiento que se le dé". Los sucedido ha hecho recordar al caso de Harding y Kerrigan. El exesposo de Harding fue condenado como el responsable de golpear a Kerrigan poco antes de los Juegos Olímpicos de invierno de Albertville de 1994 con la intención de eliminar competencia en la lucha por las medallas de patinaje.

