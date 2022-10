¡Tragedia en el fútbol! Reportan centenar de muertos en importante partido Al menos 174 personas murieron y 180 resultaron heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre hinchas de los equipos Arema y Persebaya Surabaya en Indonesia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que comenzó como un encuentro deportivo de lo más esperado y entretenido en el campo de fútbol, acabó como una de las mayores masacres del 2022. La derrota del equipo de fútbol Arema contra Persebaya Surabaya por 3-2 en la liga de Indonesia, dio lugar a fuertes enfrentamientos entre los hinchas. Hasta el momento se han contabilizado hasta 174 muertos casi 200 heridos en el estadio Kanjuruhan, del distrito de Malang Regency, isla de Java. La situación se agravó más con la intervención policial que, para frenar los ataques, lanzó gases lacrimógenos que afectaron a muchas de las personas que quedaron atrapadas en el campo. Fútbol en Indonesia Altercados en campo de fútbol en Indonesia | Credit: (Photo by AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images) Según dijo Amnistía Internacional, esos gases solamente deben usarse en otro tipo de circunstancias para dispersar a las multitudes, pero no tan a la ligera y de una manera así de descontrolada. El hecho ha tenido como resultado niños, mujeres y hombres seriamente afectados por dichos gases. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los incidentes empezaron cuando los seguidores del Arema, enfadados por la derrota, saltaron a la cancha agrediendo, no solo a sus contrincantes, sino también a los futbolistas de su propio equipo. El campo de fútbol donde se había llevado a cabo el partido este sábado se convirtió en un verdarero campo de batalla. La Asociación de Fútbol de Indonesia ya ha tomado medidas y ha prohibido al estadio del Arema celebrar juegos en lo que queda de temporada.

