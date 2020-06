Minneapolis despide a George Floyd en un primer funeral multitudinario Cientos de personas se congregaron para despedir a la última víctima de brutalidad policial en uno de los tres actos honoríficos que están previstos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ciudad de Minneapolis dio su último adiós este jueves a George Floyd diez días después de su asesinato, un nuevo caso de violencia policial que ha conmocionado al pueblo norteamericano. Mientras las protestas, las pacíficas y las violentas, seguían llevándose a cabo en el resto del país, cientos de personas acudían a despedirse a esta ceremonia celebrada en la ciudad donde vivía desde hace algunos años. En lo que ha sido su primera ceremonia de despedida, su hermano, amigos y activistas hablaron de la persona que fue George y todo lo que le quedaba por vivir. Un homenaje a cargo del reverendo Al Sharpton. En el exterior del lugar, cientos de personas lloraban y se abrazaban con profundo desconsuelo en este último adiós a la víctima. Al lugar también acudieron manifestantes con sus pancartas que una vez más volvieron a denunciar este acto racista frente a las cámaras de los medios allí presentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos primeros honores se guardaron ocho minutos y 46 segundos de silencio, el tiempo que tardó la víctima en dejar de respirar y morir. Mientras Floyd era homenajeado por los suyos en lo que será uno de los tres eventos en su recuerdo, los tres policías implicados se encuentran bajo arresto y se les ha impuesto una fianza de $750 mil dólares. El último funeral y posterior entierro tendrá lugar el próximo martes en el Houston Memorial Gardens, en Pearland, Texas. QEPD.

Close Share options

Close View image Minneapolis despide a George Floyd en un primer funeral multitudinario

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.