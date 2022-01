Padres de bebé que murieron tras suicidarse en Florida son enterrados juntos. Detalles de su emotiva despedida Pareja de oficiales que se suicidaron, dejando huérfano a su bebé de un mes, fueron enterrados juntos. Detalles del funeral de Clayton Osteen y Victoria Pacheco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clayton Osteen y Victoria Pacheco y su bebe Jayce Credit: GOFUNDME Clayton Osteen y Victoria Pacheco fueron enterrados juntos. La pareja de oficiales —que trabajaban en el departamento del alguacil de Saint Lucie, en Florida— dejan atrás a su hijo Jayce, de 1 mes de nacido. Su funeral fue este sábado y su despedida fue muy emotiva. Flores y una bandera estadounidense cubrían su ataúd. "Clayton y Victoria fueron enterrados juntos esta tarde", escribió Kelly Ridle, una amiga de Osteen, en una página de GoFundMe creada para recaudar fondos para ayudar al bebé de la pareja tras la muerte de sus padres. Osteen, de 24 años, intentó suicidarse en Fin de Año y murió dos días después en el hospital, tras ser desconectado de máquinas de soporte vital. Su esposa, Victoria Pacheco, de 23 años —quien había dado a luz a su bebé hace solo un mes— se suicidó días después, el 4 de enero, informó el alguacil Ken Mascara. Deputy Clayton Osteen y Deputy Victoria Pacheco Credit: Facebook/St. Lucie County Sheriff's Office El alguacil describió a la pareja como jóvenes llenos de ambiciones que era "humanos como nosotros" y sentían gran presión en su exigente profesión. "Los oficiales de la ley lidian no solo con el estrés del día-a-día que todos enfrentamos, también con el estrés de aquellos que ellos ayudan en nuestra comunidad, lo cual puede ser muy desafiante", dijo Mascara. Clayton Osteen y Victoria Pacheco y su bebe Jayce Credit: FORT LAUDERDALE PD El alguacil añadió que espera que sus muertes no sean en vano. "Si bien es imposible que nosotros comprendamos las circunstancias privadas que conllevaron a esta pérdida devastadora, oramos por que esta tragedia se convierta en un catalizador de cambio, un catalizador para ayudar a aliviar el estigma que existe sobre la salud mental y normalizar la conversación sobre los retos que tantos de nosotros enfrentamos", expresó Mascara. Clayton Osteen y Victoria Pacheco y su bebe Jayce Credit: GOFUNDME Ridle reveló en la página de GoFundMe que Jayce, el bebé de la pareja, será adoptado por un "familiar cercano". "Las familias de Clayton y Victoria están tan agradecidas por todas las oraciones y el apoyo recibido", expresó Ridle. "Todas las donaciones serán usadas para enriquecer la vida de Jayce y asegurarle un futuro más brillante". Ya se han recaudado más de $113,000 dólares para el bebé. En su obituario los familiares de Pacheco la describieron como una mujer segura de sí misma y valiente, con un espíritu aventurero, que "adoraba a su hijo" y a su esposo. Por su parte, los familiares de Osteen aseguran que de todos sus logros, lo que más lo enorgullecía era ser el padre de Jayce. Si tú o alguien que conoces está considerando el suicidio, por favor llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255) o visita suicidepreventionlifeline.org.

