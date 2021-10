Un ganador del concurso culinario Chopped Junior muere de cáncer a los 17 años Fuller Goldsmith, el adolescente ganador del popular programa de cocina Chopped Junior, murió de cáncer a solo unos días de cumplir 18 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fuller Goldsmith Fuller Goldsmith | Credit: Fuller Goldsmith/Instagram Fuller Goldsmith, un adolescente que ganó del popular programa de cocina Chopped Junior (Food Network), murió de cáncer a solo unos días de cumplir sus 18 años. La compañía productora Magical Elves confirmó el fallecimiento del joven este miércoles, después de una larga lucha contra el cáncer. "Estamos desolados después de enterarnos de la pérdida de nuestro alumno de 'Top Chef Junior', Fuller Goldsmith", comunicaron en Instagram. "Era un chef increíble y el niño más fuerte que hemos conocido. Desde el momento en que nos lo presentaron, supimos que tendría un impacto en todos los que lo rodeaban y sería una fuerza positiva en el mundo de la cocina. A su familia, le damos todo nuestro amor mientras lloran la pérdida de alguien verdaderamente especial". Desde los 4 años Goldsmith ha venido luchando contra la leucemia. Cuando con 14 años ganó la competencia Chopped Junior, donó su premio de $10,000 a la división de hematología y oncología pediátrica del Hospital de Niños de Birmingham, AL. Fuller Goldsmith Fuller Goldsmith | Credit: Fuller Goldsmith/Instagram El restaurante Southern Ale House de Alabama, donde Goldsmith trabajaba como asistente del chef, también se hizo eco de la triste noticia. "Nuestro corazón está roto. La familia de SAH perdió a nuestro querido y respetado Fuller Goldsmith hoy ", escribieron sus responsables en redes sociales. "Fuller luchó toda su vida. Desde los 4 años hasta los últimos días de los 17 años, Fuller luchó valientemente contra el cáncer. Fuller vivió para crear platos deliciosos y se convirtió en el hermano pequeño de Brett Garner, nuestro chef ejecutivo. Pasó mucho tiempo en la cocina de SAH ayudando a preparar, servir y crear recetas". "Extrañaremos su presencia, su sonrisa, su risa, sus bromas de ida y vuelta con Brett y su determinación para combatir los dolores y molestias de una terrible enfermedad. Lo extrañaremos, pero lo recordaremos para siempre. Su espíritu permanecerá en SAH por el resto del tiempo", añadieron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven explicó en redes el pasado febrero que se había sometido a radiación por quinta vez. "Desafortunadamente, las noticias sobre el tumor no fueron las que esperaba. La misma leucemia ha vuelto. El plan es comenzar con la radiación de protones en la UAB tan pronto como pueda… ojalá dentro de las próximas dos semanas. Tendré 12 días de radiación y luego más quimioterapia para asegurarme de que haya desaparecido de una vez por todas. Ronda 5 estoy listo para pelear ", dijo entonces. El joven chef ganó Chopped Junior en 2017 y también compitió en Top Chef Junior.

