Las luces de su arbolito de Navidad provocaron un incendio en el apartamento de Juan Moreno en California, matando al padre y a tres de sus hijos. Los detalles de la tragedia. Un padre hispano y tres de sus hijos murieron esta semana en un incendio en su apartamento en California. El fuego fue provocado, según las autoridades, por las luces de su arbolito navideño. Sobre la 1 a.m. del viernes la residencia de la familia en Hemet comenzó a arder en llamas y el fuego se esparció a otros apartamentos, según reportó NBC San Diego. Los investigadores y oficiales del departamento de bomberos determinaron que el incendio se produjo por un problema eléctrico con las luces del árbol de navidad de la familia. El padre, identificado como Juan Moreno, de 41 años, murió al regresar al edificio para tratar de salvar a sus hijos, reportó Los Angeles Times. "Ya nadie lo vio con vida después de eso", dijo el sargento Nate Miller del departamento de policía de Hemet a NBC Los Angeles. "Es una situación terrible". El sargento añadió que como padre entiende la reacción de Moreno de entrar al apartamento que se quemaba para tratar de sacar a sus hijos con vida. Desafortunadamente el incendio también mató a sus hijas Maria Moreno, de 12 años, y Janessa Moreno, de 4. Su hijo Isaac Moreno, de 8 años, sufrió graves heridas y murió en el hospital el sábado, reportó Los Angeles Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom NBC Los Angeles informó que otras 40 personas fueron evacuadas de sus apartamentos por el incendio. Una cuenta de GoFundMe ha sido creada para ayudar a pagar los gastos funerales de la familia. "Entristece mucho a nuestra familia que Isaac, quien estaba luchando por su vida, ya falleció", informaron sus seres queridos en la página de Go Fund Me sobre el niño de 8 años. "Te amamos mucho pequeño, que descanses en paz junto a tus hermanas y tu papi". La misma página revela que otra de las hijas de Moreno, una niña de 11 años, sobrevivió el fuego y logró salir del apartamento. El sargento Scott Brown del departamento de bomberos de Hemet enfatizó la importancia de tener alarmas de fuego en el hogar ya que este caso demuestra que cada segundo cuenta a la hora de rescatar a las víctimas de un incendio. Que en paz descansen.

