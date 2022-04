Frank James, presunto autor del tiroteo en el metro en Brooklyn, el hombre más buscado del país Las autoridades han puesto un marcha un enorme dispositivo para capturar a Frank James, a quien considera el responsable del tiroteo en el metro de Brooklyn que dejó al menos 29 heridos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frank James Frank James | Credit: NYPD/Twitter En estos momentos Frank James, de 63 años, es la persona más buscado en Estados Unidos. La policía de Nueva York lo ha identificado como el presunto culpable del tiroteo en el metro de Nueva York, que dejó un saldo de al menos 29 personas heridas. Según la agencia AP, las autoridades identificaron a James como un hombre de raza negra de aproximadamente 1,67 metros de alto luego de encontrar en el lugar del tiroteo una tarjeta de crédito a su nombre con la que alquiló una furgoneta de la empresa U-Haul. El vehículo fue posteriormente localizado en las inmediaciones de la estación de metro de la calle 36, en el barrio de Sunset Park, en Brooklyn, precisamente donde ocurrió el sangriento incidente este martes. "Se BUSCA a Frank Robert James en relación con numerosos disparos dentro de un vagón de metro que causaron lesiones graves a 10 víctimas. Hay una recompensa de hasta $50,000 por información que conduzca al arresto y procesamiento de esta persona", comunicó el Departamento de Policía de Nueva York. También indicaron que para cualquier información sobre James, las personas se comuniquen con las autoridades al 1-800-577-TIPS. De acuerdo al New York Post, James tiene un canal de Youtube llamado "Prophet of Truth 88" (Profeta de la verdad), donde sube videos cargados de contenido de odio racial y afirmaciones violentas. Algunos de dichos videos van dirigidos directamente al alcalde de Nueva York, Eric Adams. "Señor alcalde, soy víctima de tu programa de salud mental. Tengo 63 años y estoy lleno de odio, lleno de rabia y lleno de amargura", le dice en uno de los clips. Brooklyn tiroteo Credit: Getty Images "¿Por qué un negro sigue vivo en este planeta? Aparte de recoger algodón o caña de azúcar o tabaco?", se pregunta en otro video."Así que el mensaje para mí está claro: debí haber cogido una pistola y ponerme a disparar a los cabrones", se responde. Según contó su hermana al The New York Times, James nació en El Bronx en 1959, por lo que tiene 62 años, y que ha vivido una vida errante, mudándose de ciudad en ciudad. Aseguró que tiene un contacto esporádico con su hermano y señaló que, a su entender, no padece de ninguna enfermedad mental. Aunque señaló que su vida no ha sido fácil, tras perder a su madre cuando tenía 5 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brooklyn tiroteo Credit: Getty Images El tiroteo tuvo lugar en la mañana del 12 de abril, cuando un sujeto con una máscara de gas aparentemente lanzó un bote de humo y abrió fuego en un vagón de metro de la línea N, para luego salir huyendo cuando el tren llegó a la siguiente estación. La policía encontró en la estación una pistola y varios cargadores de alta capacidad, entre otras cosas. Según las cifras hasta ahora proporcionadas, al menos 29 personas resultaron heridas, de ellas diez con impactos de bala. Hay cinco personas en estado de gravedad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Frank James, presunto autor del tiroteo en el metro en Brooklyn, el hombre más buscado del país

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.