Arrestan a Frank James, el sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York Frank James, presunto autor del tiroteo en el metro de Nueva York, fue detenido en el popular barrio neoyorquino del East Village la tarde de este miércoles tras una intensa búsqueda de la policía. Frank Robert James, Brooklyn NYC Subway shooting on April 12, 2022 Frank Robert James | Credit: Twitter/NYPDnews Frank James, el principal sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York que dejó un saldo de al menos 29 personas heridas, fue finalmente detenido este miércoles en el popular barrio del East Village tras una intensa búsqueda policial que lo convirtió en el hombre más perseguido del país. Luego de que el departamento de Policía de Nueva York emitiera una alerta de búsqueda del hombre de 63 años, raza negra y aproximadamente 1,67 metros de alto, finalmente el sujeto fue capturado por agentes que estaban patrullando por las calles del East Village, en Manhattan, según dijeron a CNN. "Los agentes de patrulla del distrito 9 del centro lo arrestaron", aseguraron fuentes policiales, de acuerdo a la cadena. brooklyn metro tiroteo abril 12 También dijeron que James había sido elevado a la categoría de principal sospechoso luego de que los investigadores determinaran que compró el arma recuperada en el lugar de los hechos. La policía había encontrado en el lugar del tiroteo en el metro de la la línea N una tarjeta de crédito a su nombre con la que alquiló una furgoneta de la empresa U-Haul que fue localizada luego en las inmediaciones de la estación de la calle 36, en el barrio de Sunset Park, en Brooklyn. Brooklyn tiroteo Credit: Getty Images La policía estaba ofreciendo una recompensa de hasta $50,000 por información que ayudara a dar con el paradero del principal sospechoso. Dos funcionarios policiales confirmaron a CNN que las autoridades detuvieron a James después de recibir información en su línea de Crime Stoppers. También ha sido difundido un video del momento en que los agentes lo detienen y conducen hasta la patrulla. El presunto culpable ha sido detenido sin incidentes, según una fuente. El tiroteo tuvo lugar en la mañana de este martes luego de que un sujeto aparentemente lanzara un bote de humo y disparara con una pistola 33 veces en el vagón de un tren lleno de pasajeros. De las 29 personas heridas, 10 recibieron disparos y cinco se encuentran en estado crítico. Aunque se desconoce el motivo, se sabe que el sospechoso nacido en El Bronx tiene un canal de YouTube llamado "Prophet of Truth 88" (Profeta de la verdad), al cual sube videos cargados de contenido de odio racial y afirmaciones violentas. brooklyn metro tiroteo abril 12 Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con declaraciones de su hermana al The New York Times, James no padece de ninguna enfermedad mental, aunque asegura que su vida no ha sido fácil luego de que con solo 5 años perdiera a su madre.

