La psíquica y chamán Frances Fox habla del coronavirus y cómo sanar en cuerpo, mente y alma La reconocida psíquica y chamán Frances Fox habla sobre el coronavirus, cómo cambiará el mundo, y cómo podemos fortalecer nuestra mente y espíritu para combatirlo. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Cómo cambiará el coronavirus nuestro mundo? La reconocida psíquica y chamán Frances Fox comparte su visión con People en Español y sus tips para combatir esta enfermedad. Hemos experimentado en los últimos meses fuegos en la Amazona y Australia, terremotos y ahora la amenaza de una pandemia global. Según Fox, todos estos cambios —que fueron vaticinados por los mayas y en la Biblia— son parte de la Era de Acuario, que afectará radicalmente nuestra realidad. En su niñez, Fox fue entrenada por el ejército militar para comunicarse con los delfines, don que ha cultivado con los años. "Puedes hablar con un árbol o con tu mascota, con los animales, todo tiene consciencia. El lenguaje del planeta es la telepatía y tenemos que usarla", afirma. En los 90s, visitó el acuario de Miami, donde habló con delfines que le avisaron sobre "catástrofes naturales, la caída de jerarquías, violencia y el fin del mundo tal como lo conocemos hoy", asegura. Entonces escribió su libro The Gods Speak: Dolphin Wisdom Revealed [Hablan los dioses: La sabiduría de los delfines revelada], prediciendo muchas de las cosas que hemos vivido en tiempos recientes, pero según Fox, "nadie quería escuchar, pensaban que yo era muy negativa". Este virus llegó porque no estábamos comulgando con la naturaleza como debíamos, asegura la psíquica, autora y conferencista, quien ha sido entrevistada en Al Rojo Vivo (Telemundo) y Animal Planet (Discovery Channel), entre otros programas. Image zoom Cortesía de Frances Fox Hace un mes regresó al acuario a hablar con los delfines una vez más, en medio de la pandemia del coronavirus, y le confirmaron sus profesías. "Pensamos que las comodidades de nuestro cuerpo físico eran lo más importante y olvidamos nuestro espíritu que es lo que perdura para siempre", afirma. "Lo que nos queda ahora es nuestra espiritualidad, la razón por la que nacimos, nuestra misión en la vida, el porqué estamos en este planeta y lo que podemos hacer por el resto de la humanidad". Image zoom Cortesía de Frances Fox La naturaleza se verá beneficiada de que los humanos estén en cuarentena y no produzcan tanta contaminación en el medio ambiente. "El planeta está en proceso de purificarse", dice. Sin embargo, "el gran problema será la violencia que se desatará" porque la gente está acostumbrada a salir a trabajar y no tener que vivir aislados en su casa, enfrentándose a ellos mismos. Este aislamiento causará depresión, neurosis y otras enfermedades mentales. "Hay un exceso de fuego en las mentes y en las casas. El fuego hace que la gente esté frustrada, esté enojada y es la base de la violencia emocional y física", dice sobre la energía negativa que nos afecta. "Si te rodeas de electrónicos que irradian wi-fi te vas a sentir muy nervioso. Mejor pasa más tiempo con la naturaleza y menos tiempo conectado a teléfonos celulares, a computadoras, a auriculares que son terribles para la mente porque tienen imanes y nuestro cerebro es un sistema eléctrico". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sanar nuestra mente y emociones fortalece el sistema inmunológico y es un escudo contra el coronavirus. Para contrarrestar este "fuego" interior, debemos estar en contacto con la naturaleza, con el agua, nadar en una piscina o estar cerca del mar o un lago. "Tenemos que tener un balance de los Cuatro Elementos", asegura Fox. "No es bueno tener la energía estancada dentro de la casa, hay que abrir las puertas y ventanas. Hay que escuchar música como 'Despacito' que es una canción muy sanadora. Tienen que moverse y bailar", recomienda. Este tiempo en cuarentena tendrá sus beneficios. "Creo que mucha gente se unirá más y saldrán a luz muchas verdades. Las familias se confesarán mucho amor", dice. También nos ayudará a mirar hacia adentro y encontrar nuestra verdadera misión en la vida. "No puedes ser próspero si haces algo que odias o trabajas con gente que no soportas o en la que no confías", añade Fox. "Tienes que amar lo que haces, estar alineada con tu misión y tu verdad. La prosperidad se crea con un sentimiento positivo hacia tu trabajo, no con un exceso de trabajo negativo". Fox —quien lidera chats y visualizaciones positivas con mantristas— creó una serie de ejercicios mentales llamados "Los Protocolos Fox" para ayudar a las personas a lidiar con esta etapa de conflicto y tensión. Estos son mantras de purificación, de intención, de visualización para crear el futuro que deseas, Apana Mudra —posiciones de manos que te anclan en la dimensión física— y purificación del ambiente, incluyendo una terapia audio visual de 8 horas que Fox desarrolló con imágenes de delfines y música que purifica. "El mantra de Om también es muy poderoso", asegura. "Nuestra mente es la que crea nuestra realidad y estos ejercicios purifican nuestra mente. Se trata de trabajar con nuestro propio espíritu, mirar hacia adentro". Este renacer espiritual ocurre también, según Fox, cuando las personas tienen una vivencia traumática en la que se encuentran cerca de la muerte. "Después se transforman, son más felices, más centrados y más dispuestos a ayudar a los demás", cuenta. "Esto es lo mismo", dice sobre enfrentar la pandemia del coronavirus, "es un gran trauma y estos mantras liberan la mente". Para más información visite www.francesfox.com Advertisement

Close Share options

Close View image La psíquica y chamán Frances Fox habla del coronavirus y cómo sanar en cuerpo, mente y alma

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.