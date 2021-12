Fotógrafo hispano asesinado por un francotirador en un parque de Los Ángeles. Su familia pide justicia La policía de Los Ángeles y la familia de Jason Cortez han ofrecido una recompensa de $50,000 por información sobre el francotirador que mató a tiros al fotógrafo de de 29 años, quien estaba a punto de celebrar su primer aniversario de bodas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jason Cortez Jason Cortez | Credit: Jason Cortez FACEBOOK Corina Solórzano, recién casada, estaba ansiosa por celebrar su primera Navidad y Año Nuevo con su esposo, el fotógrafo Jason Cortez. Ahora es una joven viuda que lamenta el asesinato sin sentido de su esposo, un turista de Virginia que fue baleado por un presunto francotirador mientras caminaba por un sendero popular en un parque de Los Ángeles, el 10 de septiembre. Jason Cortez Jason Cortez | Credit: GoFundMe "Jason no solo era mi esposo, un hijo y un hermano asombroso, además de un amigo leal", dijo Solórzano en una conferencia de prensa el viernes, informa KABC. "Pero ahora es la primera [temporada navideña] que celebraré sin él en siete años", dijo. "La familia de Jason y yo estamos desesperados por obtener respuestas y necesitamos su ayuda. Necesitamos saber quién hizo esto y por qué. Necesitamos entender lo que sucedió". El viernes, el padre de Solórzano y Cortez se unieron al detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Alex Abundis, en una conferencia de prensa anunciando una recompensa de $50,000 ofrecida por el Departamento de Policía de Los Ángeles y la oficina del concejal Gil Cedillo por cualquier información sobre la muerte de Cortez. A las 3:30 p.m. el 10 de septiembre, los oficiales respondieron a una llamada en el Parque Regional Ernest E. Debs en la sección Montecito Heights de Los Ángeles, donde Cortez recibió un disparo con un arma de calibre desconocido mientras caminaba por una ruta de senderismo, según la Notificación de Alerta Comunitaria de LAPD. Un transeúnte encontró a Cortez, de 29 años, inconsciente y tirado en el camino y llamó al 911 antes de comenzar la reanimación cardiopulmonar, informa CBSLA. Los paramédicos que llegaron más tarde continuaron realizando resucitación cardiopulmonar antes de notar que Cortez sufría de "algún tipo de herida", dijo el teniente de LAPD Ryan Rabbett en ese momento, informa CBSLA. La investigación reveló más tarde que Cortez fue asesinado con un solo disparo de rifle por un hombre escondido en los arbustos a unos 75 a 100 pies de distancia, dijeron las autoridades, informa KABC. Fotógrafo y cineasta, Cortez estaba de visita en Los Ángeles para tomar fotografías en el parque para el proyecto de un amigo cuando le dispararon por la espalda, informa KCAL / KCBS. Sketch Sketch | Credit: LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT Las autoridades publicaron un boceto del presunto tirador, que se describe como un hombre hispano, de 5'10 "a 5'11" de altura y entre 20 y 30 años y que vestía una sudadera con capucha azul. "Este es un momento muy difícil para nuestra familia", dijo el padre de Cortez, Candelario Cortez, en la conferencia de prensa, informa KABC. "Nunca imaginamos esta situación. Por favor ayúdenos a tener un poco de tranquilidad". Una página de GoFundMe ha sido creada para ayudar a la familia de Solórzano y en ella Cortez dice: "Jason era un amigo increíble y era amado por tanta gente. Era tan dedicado, inteligente y de espíritu libre. "Su amor por su familia y amigos trascendía por encima de todo. Siempre tenía una sonrisa y tomaba a la ligera cada situación que enfrentaba. "Era aventurero y le encantaba viajar. Era un emprendedor con muchos sueños y metas". Jason Cortez 1 Jason Cortez 1 | Credit: GoFundMe "Se casó con el amor de su vida, Corina, el año pasado y compraron su primera casa juntos para proporcionar un hermoso jardín para su dulce cachorro, Stella. Jason era un hombre de familia, amaba a su familia y haría cualquier cosa por ellos. él amó." Solórzano y Cortez se casaron el 13 de noviembre de 2020, según su página de Facebook, pero nunca pudieron celebrar su primer aniversario de bodas juntos porque a él se lo quitaron en septiembre. En la conferencia de prensa, Det. Abundis calificó el asesinato como "otra representación de otro asesinato sin sentido", informa KABC. "No hay ningún motivo detrás de esto. Es algo que no puedo explicar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hablo con la familia, me reúno con ellos de forma regular y no hay nada que pueda decir que los ayude a entender esto". Si alguien sabe algo, llame al Detective Abundis al 213-486-8700. Para compartir de forma anónima, llame al 800-222-TIPS (8477) o visite www.LAcrimestoppers.org.

