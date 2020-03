La inspiradora foto de dos paramédicos orando en medio de la crisis del coronavirus, ¿la viste? Israel registra más de 3,000 casos positivos. Dos hombres de diferentes religiones se unieron en oración por la crisis que afecta todo el mundo. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La imagen de dos paramédicos, uno judío y otro musulmán, en Israel que se detienen unos momentos para orar en medio del arduo trabajo por la crisis sanitaria ha dado la vuelta al mundo Abraham Mintz, de 43 años, es judío mientras que Zoher Abu Jama, de 39, es árabe y musulmán. Según The New York Times, la foto fue tomada en la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel. "El mundo entero está luchando contra esto. Esta es una enfermedad que no marca la diferencia entre nadie, ninguna religión, ningún género. Pero dejas eso de lado. Trabajamos juntos, vivimos juntos. Esta es nuestra vida”, dijo Abu Jama al periódico estadounidense. En la foto, Mintz se envolvió en su chal de oración y giró hacia el norte hacia Jerusalén, mientras que Abu Jama desdobló su alfombra de oración y se arrodilló mirando al sur, hacia La Meca. Mintz y Abu Jama son miembros de Magen David Adom (MDA), el servicio de respuesta de emergencia de Israel, y trabajan juntos dos o tres veces por semana. La foto fue tomada y publicada por un compañero de trabajo, reportó CNN. A través de su cuenta de Twitter, la MDA valoró positivamente y con orgullo la fotografía de los dos miembros de su equipo resaltando que la misma es una fuente de inspiración para las personas de todo el mundo durante “este momento difícil”. En Israel hay 3,035 casos positivos de coronavirus -49 en estado grave y 79 recuperado- y s han registrado 12 muertes, de acuerdo a cifras publicadas este viernes por el diario Haaretz. Advertisement

