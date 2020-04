Formas ideales de celebrar la Semana Santa en casa con tu familia Dale una mirada a estas ideas que te ayudarán a vivir junto a tu familia todas las tradiciones de la Semana Santa en casa. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cada año, millones de familias alrededor del mundo se reúnen para festejar una de las tradiciones más reconocidas de la comunidad cristiana: la Semana Santa. Durante este tiempo, las familias se reencuentran en sus hogares a la espera del Domingo de Pascua, el cual conmemora la resurrección de Jesús luego de haber sido crucificado en Jerusalén. A pesar de que en ocasiones esta semana se transforma en un tiempo de descanso para muchos, también puede ser el momento ideal para enseñarle a los más pequeños de casa el verdadero significado de algunas de las tradiciones más populares que tienen lugar durante la Semana Santa. Dale una mirada a estas formas perfectas para que disfrutes en casa junto a tu familia de los rituales más especiales de este esperado momento del año: Image zoom Getty Images Crea un espacio en casa para orar en familia Una muy buena opción para que todos en el hogar se reúnan a orar durante este tiempo es crear en casa un espacio dedicado especialmente para esto. Así mismo como en Navidad muchas familias se reúnen alrededor del pesebre, crea un pequeño altar en el que cada día puedas reunirte con tus seres queridos a orar por algunos minutos. Image zoom Getty Images Enséñale a los chicos las tradiciones de forma creativa Ir a la iglesia o estar en una misa de seguro no es una de las actividades favoritas de muchos chicos, ya que resulta casi imposible que los niños puedan mantener su atención y quedarse en el mismo lugar por más de algunos cortos minutos. Estar en casa te da la posibilidad de compartir con ellos y enseñarles las tradiciones de la Semana Santa de una forma diferente y mucho más divertida. ¿Qué tal transformar los rituales de esta época en entretenidos juegos con los que los niños aprendan el significado del Domingo de Ramos, la Pascua o la Última cena? Crea tus propios ramos en casa con recortes, colores o elementos que tengas a tu disposición. Prepara una pequeña obra de teatro en la que representen el Viacrucis de Jesús o la Última cena. Haz tu propios cirios de Pascua. Realiza un juego tipo Trivia sobre la vida de Jesús. Las posibilidades son ilimitadas, solo necesitas un poco de creatividad. Image zoom Getty Images Tiempo de historias No hay nada que los chicos disfruten más que un tiempo de historias y de seguro puedes sacar provecho de esto para contarles algunos de los pasajes bíblicos más reconocidos de la Semana Santa. Image zoom Getty Images Tarde de películas Por supuesto, una película siempre será otra de las actividades favoritas de las familias. Existen una variedad de filmes infantiles y animados que tienen como objetivo principal enseñarle a los chicos todo lo que ocurrió en la vida de Jesús durante la Semana Santa. Image zoom Getty Images Conectados desde casa Aunque no puedas estar presente en la iglesia, otra forma en la que puedes ser partícipe con tu familia de las celebraciones de Semana Santa es a través de las transmisiones en vivo que se hacen a través de plataformas como YouTube, Facebook o Instagram. Muchas iglesias locales estarán transmitiendo por medio de estos servicios todos los detalles de lo que ocurrirá en la Semana Santa. Advertisement

