Las formas más extravagantes de pasar el tiempo durante la cuarentena Abrazar a un burro, jugar con los vecinos desde el balcón o disfrazarse de dinosaurio son algunos de los curiosos pasatiempos que famosos y anónimos hacen para sobrellevar los días de encierro. By Teresa Aranguez En tiempos de crisis y encierro es que se inventaron grandes obras. Durante la peste Shakespeare escribió Macbeth e Isaac Newton planteó la teoría de la relatividad, así que no es de extrañar que famosos y anónimos estén usando su tiempo libre para poner en práctica curiosas actividades que no han pasado desapercibidas. Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, nos calmaba en esta etapa tan crítica con un mensaje de lo más positivo y unas imágenes a tres abrazando a su burro y a su pony. "Superaremos esto", escribió junto al sorprendente video. Desde España varios ciudadanos compartieron lo que hacen desde los balcones para matar el tiempo: ¡juegan al veo, veo! A juzgar por las imágenes, se lo pasan en grande. Y para los que no se pueden dar besos porque, o están contagiados o aislados, recurren a un cristal entre medias para poder unir sus labios sin riesgo de contagio. Una idea de lo más original que sólo se nos ocurriría en momentos límite como este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Heidi Klum es una de las personas que tras sentirse mal prefirió evitar el acercamiento a su marido, Tom Kaulitz, quien también regresó de una gira con síntomas, con este tierno gesto y mensaje. Si uno tiene hijos pues hay que echarle imaginación a la cosa. Aunque si uno es músico, como el caso de John Legend, todo es más fácil. El cantante recurrió a su piano y puso a sus chiquitinas a bailar en la sala de casa. Otro padrazo, Alejandro Sanz, aprovecha cada minuto con sus retoños para abrazarles sin descanso ahora que les tiene en casa y no hay compromisos que le alejen de ellos. El cantante se comió a besos a sus hijos pequeños y derritió las redes con estas imágenes. Otros más irresponsables recurren a retos absurdos y de los más peligrosos que promueven la propagación del virus. Por ejemplo, el llamado Coronavirus challenge que invita a lamer superficies como inodoros, puertas, mesas y otros lugares expuestos al contagio. En fin, que la imaginación es libre pero hay barreras que no se deben cruzar. Nos quedamos con las propuestas de tantos artistas, profesores y gente de otros gremios que generosamente están ofreciendo conciertos en directo, clases y charlas desde sus redes sociales para hacer este confinamiento más llevadero. ¡Así, sí!

