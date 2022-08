La Fiscalía de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos delitos de corrupción La Fiscalía General de la República informó que se encuentra investigando alex presidente mexicano Enrique Peña Nieto por varios delitos federales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto | Credit: Mark Kauzlarich/Bloomberg via Getty Images La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se encuentra investigando al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto por varios delitos federales durante su estancia junto a la exprimera dama Angélica Rivera en Los Pinos. Según la Fiscalía, en estos momentos trabajan con tres carpetas de investigación por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales. "En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique 'P'", aseguró la Fiscalía en un comunicado. De acuerdo con la información difundida, una carpeta de investigación se abre a raíz de varias denuncias por los delitos de carácter electoral como patrimoniales, en los que se encuentra involucrada la empresa española OHL. "En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos", apuntan. Un segundo caso está relacionado con la denuncia dada a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera sobre "transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso". Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto | Credit: Mark Kauzlarich/Bloomberg via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una tercera carpeta de investigación es por el delito de enriquecimiento ilícito. "Los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia", apuntaron. La Fiscalía aseguró que "conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato".

