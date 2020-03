Estremecedor: Fiscal de California mata a su esposa, luego se suicida Timothy Delgado, un fiscal federal residente en Granite Bay, California, es sospechoso de haber dado muerte a su mujer, Tamara, de 45 años, para luego suicidarse. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La fiscalía del Distrito Este de California se ha estremecido ante el fallecimiento, aparentemente por suicidio, de uno de los suyos: el fiscal federal Timothy Delgado, quien además es sospechoso de darle fin a su mujer, Tamara, antes de quitarse la vida. Según las autoridades, el domingo pasado integrantes de la oficina del alguacil de Placer County realizaron una investigación en el domicilio de Delgado, de 43 años, en Granite Bay, una localidad ubicada en las cercanías de Sacramento, al sur del estado. La investigación se realizó luego de que la madre de la fallecida llamara a la oficina del alguacil preguntando por la pareja, según indicó la portavoz Angela Musallam. En el lugar se encontraron los cuerpos del fiscal y de su mujer, de 45 años. Image zoom Timothy y Tamara Delgado Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creemos que Delgado le dio un tiro de muerte a su mujer antes de tornar el arma hacia sí mismo", apuntaron portavoces por medio de un comunicado quienes confirmaron que Delgado era un abogado adjunto a la Fiscalía Federal. "El domingo 8 de marzo, 2020, [fuimos] notificados de la muerte del abogado Anthony Delgado, asistente del Fiscal del Distrito Este de California, y de su esposa", confirmaron portavoces a People por medio de un comunicado. "Nos informaron que Delgado y su mujer fallecieron en su casa. "La policía del condado de Placer está realizando las investigaciones junto con el FBI". Una amistad cercana de Tamara aseguró a KOVR en California que la víctima tenía una hija y un hijo que ellos "la adoraban". "Simple y sencillamente la adoraba. Y ahora se ha ido". Advertisement

