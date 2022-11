Fiscal denuncia que la obligaron a paralizar la investigación del asesinato del cantante Kevin Fret La fiscal Betzaida Quiñones aseguró que fue presionada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico para que detuviera la investigación del asesinato del cantante Kevin Fret, en el cual la familia de la víctima sostiene que Ozuna estuvo implicado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La fiscal a cargo de esclarecer el caso del asesinato del trapero Kevin Fret en 2019, en el que se ha visto implicado Ozuna, aseguró que fue presionada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico para que detuviera la investigación. "El asesinato de Kevin fue en [enero de] 2019. Inmediatamente que se me asigna el caso, entro en la investigación de lleno con el agente de la policía, que en ese momento era Tito Omar Rivera Hernández", contó esta semana la fiscal Betzaida Quiñones al diario El Nuevo Día. "Ya en abril de 2019 yo estaba recibiendo las instrucciones, a través de la jefa de fiscales, de que se paralizaría mi investigación en término de los testigos que tenía citados, que se paralizaría las citaciones que tuviese. Yo tenía en esos momentos dos habeas corpus para entrevistar unos confinados que estaban en la lista de personas que tenía que entrevistar y fue paralizado por una instrucción vía telefónica", dijo. La entonces fiscal declaró que había recibido instrucciones de detener la investigación directamente de la jefa de fiscales, Olga Castellón. "No puedo separar de esto a la secretaria de Justicia de entonces, [y ahora exgobernadora] Wanda Vázquez, porque la jefa de fiscales se reporta a la secretaria de Justicia, que era Wanda Vázquez y siendo este un caso de alto interés público, tenía que haber constante comunicación entre la jefa de fiscales y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Entendería que no tomaría una acción así sin consultar", dijo. "Todavía estoy esperando de que si se me imparten unas instrucciones de esa naturaleza, se me dé una explicación", dijo. "Se trata de un asesinato, que el asesinato estaba en sus altas. Al no darse una explicación de la paralización, uno puede llegar a miles de conjeturas. Pero estoy esperando que se me explique por qué se me paró la investigación". Incluso sostuvo que las explicaciones que pidió por escrito nunca recibieron respuesta. "Lo que estoy es levantando la bandera de que el Departamento de Justicia, a mi entender, no actuó de la manera correcta en esos momentos. En mis años de experiencia nunca había tenido esa dificultad en la investigación de un caso", indicó. La exgobernadora ha negado a través de un abogado las acusaciones de Quiñones. Luego del asesinato del artista y activista LGBTI, de 24 años, mientras conducía una moto por San Juan, se alegó que había amenazado al cantante Ozuna con hacer público supuestos videos sexuales del artista si no le pagaba. Antonio Sagardía, representante legal de Ozuna, aseguró entonces que la extorsión habían sido de $50,000, según declaraciones que recogió El Nuevo Día. Hilda Rodríguez, la madre del cantante asesinado, aseguró que su hijo "recibió cerca de $400,000 de parte de Ozuna". Tanto Ozuna como su representante, Vicente Saavedra, fueron interrogados por las autoridades, pero nunca se les imputaron cargo alguno. Ambos negaron cualquier relación con los hechos y han mantenido su total inocencia. A raíz de las declaraciones de Quiñones aparecidas esta semana, la madre de la víctima ha reiterado sus acusaciones de que Ozuna tuvo que ver con la muerte de su hijo. "Que el gobernador mande a hacer las investigaciones pertinentes con el señor [secretario de Justicia] Domingo Emanuelli. Que los investiguen hasta el fondo", dijo a la estación radial NotiUno 630 AM. "Sabía que había mucho dinero envuelto, ya que la persona que yo estoy acusando directamente, a Juan Carlos Ozuna y a Vicente Saavedra, su manejador, sabía que había mucho dinero de por medio. Pero, a la larga yo sabía que esto iba a salir a la luz. Cogieron el caso, lo engavetaron como dicen, pero, repito, no van a tener éxito y tendrán sus consecuencias por haber metido su mano", sostuvo. Tras las declaraciones de la fiscal, las autoridades han abierto una nueva investigación para determinar qué sucedió con el caso.

