Fiestas cristianas que hasta los ateos celebran Dale una mirada a estas celebraciones cristianas que son celebradas en el mundo entero, hasta por aquellos que no creen en Jesús. La llegada de la Pascua es sin duda una de las fechas más esperadas del año para los cristianos alrededor del mundo, en este día se celebra la resurrección de Jesús luego de haber sido crucificado en Jerusalén. Esta especial tradición religiosa se ha convertido en un festejo anual, inclusive para muchos de aquellos que no siguen las creencias cristianas. El cristianismo continúa siendo la religión más seguida (con alrededor de 2,100 millones de creyentes) y por ello, múltiples tradiciones y celebraciones de los cristianos ahora hacen parte de la cultura popular de naciones alrededor del mundo. Dale una mirada a estas importantes tradiciones cristianas que hasta los no creyentes también celebran: Día de todos los santos El Día de todos los santos, es tal vez una de esas costumbres cristianas que es celebrada por millones alrededor del mundo y se observa entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Las tradiciones de este periodo de tiempo incluyen reconocidos festejos como el Halloween y el Día de los muertos (en México). Para los cristianos, el Día de todos los santos es un periodo especial del año en el que se recuerda a aquellos que murieron y ahora se encuentran en el cielo. Día de San Patricio El 17 de marzo de cada año se ha transformado en un día muy especial para los ciudadanos de Estados Unidos y otros países del mundo, sin importar su religión o creencias. En esta fecha del año se celebra el Día de San Patricio, quien es el patrono de los irlandeses. Debido a la gran influencia de la cultura irlandesa que existe en algunas regiones de Estados Unidos (como en las ciudades de Boston y Nueva York), esta celebración cristiana se ha convertido en tradición para muchos de sus habitantes. Día de San Valentín El 14 de febrero en un día muy especial para los enamorados, ya que la conmemoración de la vida de San Valentín se ha transformado en la fecha en que alrededor del mundo se celebra el amor. Aunque no existe una versión concreta sobre la relación entre San Valentín y el simbolismo con la celebración del amor, algunas versiones aseguran que este santo ayudó a que parejas romanas se pudieran casar y que además, justo antes de ser ejecutado dejó una carta de despedida en la que firmó como "Tu Valentín". Domingo de Pascua El Domingo de resurrección o Domingo Pascua también es una de las fechas más esperadas por los cristianos alrededor del mundo. En este día especial, se celebra la resurrección de Jesús, que simbólicamente nos trae un mensaje de renovación en nuestras vidas. A pesar de la arraigada conexión cristiana de esta fecha, para muchas familias también se ha convertido en una linda ocasión para reunirse para entregarse detalles o dulces, y para los más chicos no puede faltar una divertida cacería de huevos de Pascua. Navidad El nacimiento de Jesús es tal vez la tradición cristiana más popular alrededor del mundo y que millones de personas han adoptado en su hogar, sin importar sus creencias religiosas. El árbol de Navidad, las luces decorativas, los regalos y las deliciosas cenas hacen parte de las celebraciones hogareñas de la época del año más esperada.

