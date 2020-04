Una fiesta de cumpleaños se convirtió en pesadilla tras la muerte de tres hermanos A mediados de marzo, una familia brasileña se reunió para celebrar un cumpleaños: ahora 14 de sus miembros han padecido coronavirus, de los que tres están muertos. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La celebración en familia de una fiesta de cumpleaños en Brasil se convirtió en una pesadilla luego de que 14 de sus miembros se contagiaran con el nuevo COVID-19 y murieran tres de ellos, que eran hermanos. La fiesta tuvo lugar el 13 de marzo en la ciudad de Sao Paulo con motivo del cumpleaños número 59 de Vera Lúcia Pereira, quien invitó a unas 28 personas al patio trasero de su casa, según la BBC. "Teníamos dudas, pero decidimos hacerla, porque no había tantos casos en el país", explicó la cumpleañera al servicio brasileño de la cadena pública británica. Image zoom Getty Images Dos semanas después del encuentro, los miembros de la familia comenzaron a mostrar síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar y diarrea, todos asociados al coronavirus. Compartieron su estado de salud a través del grupo familiar de WhatsApp. El diario brasileño Globo informó que tres hermanos de la familia Vieira murieron la pasada semana en el hospital por complicaciones de salud: Clóvis, de 62 años, murió de un paro cardíaco; su hermana María Salete, de 60, tuvo un paro cardiopulmonar; y finalmente, Paulo, el esposo de la cumpleañera, murió por fallos respiratorios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Wagner Meier/Getty Images "Todo fue muy horrible. Éramos siete hermanos muy cercanos. Nos queríamos mucho. La vida de la familia se convirtió en una pesadilla. He vivido a base de tranquilizantes. Todavía me pregunto si todo esto fue real. Seguí de cerca el sufrimiento de mis hermanos, especialmente de mi hermana, y no quiero eso para nadie ", dijo Maria do Carmo Vieira, una de las hermanas de los fallecidos, a la BBC. Hasta el momento se desconoce quién fue el paciente cero debido a que ninguno de los familiares presentó síntomas al momento del encuentro familiar, según los medios brasileños. Para el día previo a la celebración, Brasil tenía 98 casos positivos de coronavirus, de los cuales 65 estaban en Sao Paolo. Advertisement

Close Share options

Close View image Una fiesta de cumpleaños se convirtió en pesadilla tras la muerte de tres hermanos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.