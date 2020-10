Fiesta de cumpleaños termina en tragedia: 37 personas contagiadas de coronavirus y 270 en cuarentena Una fiesta en Long Island, Nueva York para celebrar el cumpleaños 16 de una adolescente terminó en tragedia, con 37 personas contagiadas de coronavirus y 270 en cuarentena. Los detalles. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una fiesta para celebrar el cumpleaños 16 de una adolescente en Long Island no tuvo un final feliz, ya que 37 personas dieron positivo al coronavirus, informaron las autoridades en Nueva York. Además 270 personas tuvieron que estar en cuarentena, informó el ejecutivo Steve Bellone del condado de Suffolk. La fiesta se celebró el 25 de septiembre en Miller Place Inn, con 81 invitados —49 estudiantes y 32 adultos— número de personas que excedía la cantidad permitida que pueden reunirse el mismo techo. Además de que la fiesta no fue al aire libre, no todos los invitados usaron máscaras protectoras ni siguieron las reglas de distanciamiento social, añadieron las autoridades. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El local, Miller Place Inn, ha recibido una multa de $10,000 por violar la orden ejecutiva que regula las reuniones sociales durante la pandemia. Además fueron multados otros $2,000 por una violación del código sanitario. "Estas reglas y regulaciones existen por una razón, para mantener a salvo a los neoyorquinos y todos tenemos la obligación de actuar responsablemente", dijo Bellone. Image zoom Getty Images De las 37 personas que dieron positivo al virus, 29 fueron a la fiesta, 7 vivían con las personas que fueron a la fiesta, y uno estuvo en contacto directo con uno de los invitados. Afortunadamente ninguno ha sido hospitalizado hasta la fecha. Los oficiales de salud pública le pidieron a 270 personas que se mantuvieron en cuarentena tras estar en contacto con los casos positivos que fueron a estar fiesta, incluyendo a estudiantes y padres de 35 diferentes escuelas del distrito escolar Sachem. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Fiesta de cumpleaños termina en tragedia: 37 personas contagiadas de coronavirus y 270 en cuarentena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.