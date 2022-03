Familia abandona a su perro por miedo de que el animal sea gay Una familia en Carolina del norte llevó a su mascota a un albergue para animales desamparados por sospechar que el perro era gay. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un perro en Carolina del norte fue abandonado porque sus dueños sospechaban que era gay. Los rescatistas del albergue donde lo llevaron sus dueños informaron que encontraron al perro montando a otro perro macho y por eso pensaron que el animal era gay. Fezco, el nombre de la mascota, fue llevado al departamento de servicios de protección de animales del condado de Stanly en Albermale, reportó WCCB. El perro, que pesa 50 libras, encontró una nueva familia que lo llene de amor y le de un hogar permanente. Según los empleados del albergue de animales, montar a otros perros es una práctica común entre los caninos y ninguna mascota debe ser castigada por eso. Fezco tiene entre 4 y 5 años de edad, y es de color negro y marrón. Según sus nuevos cuidadores, el perro es muy amoroso y se lleva bien con otros animales y con otras personas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El caso ha causado conmoción, ya que no solo muestra crueldad hacia el animal, también un alto nivel de homofobia por parte de sus antiguos dueños. Fezco Fezco | Credit: Stanly County Animal Protective Services Afortunadamente la historia de Fezco tiene un final feliz. El albergue compartió la noticia en su página de Facebook que el perro ha sido adoptado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Familia abandona a su perro por miedo de que el animal sea gay

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.