Camarera de Miami Beach fue asesinada por un compañero de trabajo que la pretendía y fue rechazado por ella La argentina Delfina Pan, de 28 años, murió apuñalada el 29 de noviembre afuera de su apartamento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Delfina Pan, 28, was fatally stabbed on Nov. 29 outside her apartment Delfina Pan, 28, was fatally stabbed on Nov. 29 outside her apartment | Credit: YOUTUBE Un hombre de Florida enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado después de que la policía dijo que apuñaló fatalmente a una compañera de trabajo que se negó a salir con él. Delfina Pan, de 28 años, trabajaba en un restaurante de Miami Beach con el sospechoso, Agustín Lucas Mariani, de 20 años. Según un informe policial obtenido por NBC Miami, Mariani hizo varios intentos para comenzar una relación con Pan. Ella rechazó sus intentos. Según el informe policial, Pan salió del restaurante el 29 de noviembre. El informe alega que poco tiempo después, Mariani salió del restaurante a la mitad de su turno y se presentó en el apartamento de Pan. Cuando ella se negó a hablar con él, supuestamente sacó un cuchillo y la apuñaló, dice el informe. Después de supuestamente apuñalar a Pan, Mariani se apuñaló a sí mismo, dice la policía. Sobrevivió a sus heridas. Según el Miami Herald, un vecino presenció el incidente y llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Mariani acostado encima de Pan, afuera de su apartamento. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital Jackson Memorial. Pan fue declarada muerta; se espera que Mariani se recupere de sus heridas. El Herald informa que la escena era tan espantosa que los agentes que respondieron tuvieron que tomar tiempo libre para recuperarse. La policía dice que falta un cuchillo en el restaurante donde ambos trabajaban. El cuchillo es compatible con el arma utilizada para apuñalar a Pan. La muerte de Pan ha sido noticia en su país de origen, Argentina. Según Today in 24, un sitio de noticias argentino, Pan les había dicho a sus compañeros de trabajo que temía a Mariani. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN PEOPLE confirma que Mariani está detenida sin derecho a fianza por un cargo de asesinato en segundo grado. Aún no se ha declarado culpable y los registros judiciales no reflejan un abogado autorizado para hablar en su nombre.

