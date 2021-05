Félix Verdejo se declara no culpable del asesinato de la joven Keishla Rodríguez ¿Continuará el boxeador en prisión hasta que se lleve a cabo el juicio? Aquí los detalles lo que pasó en la audiencia virtual este martes. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El boxeador puertorriqueño Félix Verdejo se declaró este martes no culpable de los cargos federales que se le imputan el brutal asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz, con la que mantenía una relación. Según la prensa puertorriqueña, el deportista compareció en una audiencia virtual ante un tribunal federal desde la cárcel de Guaynabo, Puerto Rico. Luego de que la jueza Camille Vélez Rivé leyera los cargos que pesan en su contra, le preguntó al acusado si había tenido la oportunidad de leer la acusación formal a lo que él respondió afirmativamente y solicitó a través de sus abogados que el tribunal registrara una declaración de "no culpable". Félix Verdejo Sánchez and victim Keishla Rodríguez Félix Verdejo Sánchez, left, and victim Keishla Rodríguez | Credit: Mikey Williams/Top Rank via Getty ; GoFundMe Durante la audiencia, el fiscal Jonathan Gottfried solicitó a la corte que Verdejo permaneciera detenido hasta que se lleve el juicio en su contra por "representar un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad". La petición fue concedida, informó el periódico local El Vocero. Los abogados de Verdejo, Laura Maldonado Rodríguez, José Irizarry Pérez y David Ruhnke no objetaron la decisión. "No tenemos nada que ofrecer en estos momentos", dijo la abogada Maldonado durante la vista, informó el diario local Metro. Asimismo, el luchador también conocido como El diamante aseguró a la magistrada que no se encuentra en tratamiento psiquiátrico ni está en rehabilitación por uso de drogas, reportó Primera Hora. A Verdejo se le acusa de haber cometido los delitos de secuestro, robo de autos (ambos que resultaron en muerte), asesinato de una criatura no nacida, el porte y uso de un arma de fuego mientras se cometía un delito. Piden justicia por Keishla Rodíguez Credit: RICARDO ARDUENGO/AFP via Getty Images Otro sospechoso, Luis Cádiz Martínez, es señalado como el supuesto cómplice del boxeador y enfrenta los mismos delitos que Verdejo, menos el de porte y uso de armas de fuego. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cuerpo de Keishla fue encontrado el 2 de mayo flotando en la laguna San José después de varios días de intensa búsqueda. Según las autoridades, Verdejo solicitó a Cádiz que le ayudara a deshacerse del bebé que esperaba Rodríguez, de 27 años, con quien mantenía una relación extramatrimonial. Ambos amarraron a la joven y la lanzaron desde un puente a la laguna. Desde allí, el púgil también le disparó. Los resultados de la autopsia revelaron que la víctima tenía un mes de embarazo, que murió por inmersión y que tenía una mandíbula fracturada, además de un golpe en la nariz y había sido inyectada con una mezcla de heroína y fentanilo, según El Vocero.

