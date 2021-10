FDA recomienda la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para niños entre 5 y 11 años Los expertos argumentan que los beneficios de vacunar a los niños superan los riesgos. La vacuna de Pfizer contra el coronavirus podría estar disponible para los niños entre 5 y 11 años la próxima semana su la FDA lo aprueba ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La FDA recomienda vacunar a niños entre 5 y 11 años contra el coronavirus. El panel de expertos de VRBPAC (Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos) determinó que los beneficios de vacunar a los niños superan los riesgos. Muchos padres han esperado el momento de poder vacunar a sus hijos pequeños y la vacuna contra el coronavirus podría estar disponible para ellos a partir de la próxima semana, reporta Univision. Este panel recomendó a la FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos) otorgar a Pfizer la autorización de emergencia del uso de su vacuna para niños. Aún la FDA no ha dado su aprobación, pero se espera que de el paso. Según el análisis de los datos de los ensayos clínicos de Pfizer publicados por la FDA, la inyección de dos dosis de la vacuna Pfizer es 91% efectiva en prevenir infecciones sintomáticas entre niños de 5 y 11 años, incluyendo la variante Delta. Además el estudio refleja que estas vacunas no causaron problemas de salud inesperados en los niños que fueron observados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN vaccines Credit: Getty Images "Los niños están muy lejos de estar a salvo del virus", dijo Peter Marks, quien lidera la división de la FDA que supervisa las vacunas. Las estadísticas son preocupantes. Más de 1.9 millones de niños entre 5 y 11 años han dado positivo al coronavirus y 8,300 de ellos han sido hospitalizados, de los cuales un tercio debió ingresar a una unidad de cuidados intensivos, y casi 100 han fallecido. Si la FDA le da la autorización de emergencia a Pfizer, la vacuna podría estar disponible para este grupo demográfico tan pronto como el 3 o 4 de noviembre. El 2 de noviembre, los asesores del Comité de Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades se reunirán para analizar la eficacia y la seguridad de esta vacuna para los niños y se realizará una votación. El estudio de la FDA no encontró efectos secundarios nuevos o inesperados. Los niños observados algunos presentaron síntomas como fiebre y dolor en los brazos. Algunos científicos de la FDA consideran que el estudio no fue lo suficientemente extenso y no se han estudiado a fondo efectos secundarios extremadamente raros como la miocarditis. Muchos padres sin duda seguirán de cerca el desarrollo de esta noticia. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

