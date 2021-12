Dr. Fauci reprende a presentador de Fox News por retórica violenta: "Debería ser despedido en el acto" Jesse Watters alentó a los asistentes a una conferencia conservadora a "emboscar" retóricamente al asesor médico en jefe del presidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anthony Fauci y Jesse Watters Credit: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images; Alexi Rosenfeld/Getty Images Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, pidió el martes a Fox News que despidiera al presentador Jesse Watters por atacarlo con retórica violenta en una conferencia conservadora a principios de esta semana, según informa POLITICO. "Es horrible que haya dicho eso. Y se irá, muy probablemente, sin rendir cuentas ", dijo Fauci a CNN sobre los comentarios de Watters. "Quiero decir, cualquier cadena [televisiva] en la que esté no va a hacer nada por él. Quiero decir, eso es una locura. El tipo debería ser despedido en el acto". Hablando el lunes en la conferencia AmericaFest de Turning Point USA, Watters alentó a los asistentes a "emboscar" retóricamente a Fauci con preguntas dudosas sobre los Institutos Nacionales de Salud que supuestamente financian la investigación de "ganancia de función" en el Instituto de Virología de Wuhan. "Ahora van ustedes con tiro de gracia. ¿Tiro de gracia? ¿Con una emboscada? Mortal. Porque no lo vio venir", dijo Watters. Fauci, quien es el principal asesor médico del presidente Joe Biden y se ha desempeñado durante 37 años como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los NIH, describió el martes los comentarios de Watters como "horribles". "Lo único que he hecho a lo largo de estos dos años es alentar a las personas a llevar buenas prácticas de salud pública: vacunarse, tener cuidado en entornos públicos, usar una máscara", dijo Fauci. "Y por eso, ¿tienes a un tipo por ahí diciendo que la gente debería darme un tiro mortal para tenderme una emboscada? Quiero decir, ¿qué tipo de locura hay en la sociedad en estos días?". Fox News declinó comentar sobre si respalda o no los comentarios de Watters o si planea tomar medidas disciplinarias en su contra. Fox News tampoco respondió a una solicitud de comentarios sobre la crítica de Fauci a la cadena. Los presentadores de Fox News, así como los legisladores republicanos del Congreso, han atacado repetidamente a Fauci a lo largo de la pandemia de coronavirus con ataques inflamatorios y personales. Lara Logan, una personalidad de Fox News y presentadora de su servicio de streaming, lo comparó con el infame médico nazi Josef Mengele a principios de este mes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En respuesta a esos comentarios, Fauci reprendió a Fox News por no tomar medidas disciplinarias contra Logan, y le dijo a MSNBC: "Lo que encuentro sorprendente… es que no reciba ninguna disciplina de la cadena Fox, cómo pueden dejarla decir eso sin comentarios y sin acción disciplinaria. Estoy asombrado".

