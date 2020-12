Close

Fatale: la nueva película de Hillary Swank ya tiene fecha Esta nueva propuesta nos envuelve en una trama liderada por la manipulación psicológica y la investigación de un homicidio. Por Joan Wallace Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para los amantes del cine, y por supuesto de los actores Hillary Swank (Valerie) y Michael Ealy (Derrick), llegan en exclusiva para People en Español, las primeras imágenes de Fatale. El nuevo filme de suspenso dirigido por Deon Taylor bajo la distribución de Lionsgate. La película, cuyo lanzamiento estaba pautado para el verano pasado, es protagonizada por Swank y cuenta la historia de un hombre casado quien tras una noche de aventura con una atractiva y misteriosa mujer empieza a ver cómo su vida se convierte en una pesadilla al ser manipulado por esta detective de homicidios. Image zoom Sus directores le describen como una película basada en un juego impredecible donde un error puede cambiar tu vida. Michael y Hillary nos envuelven en una trama que al parecer no tiene fin y donde las reglas del poder son una trampa del cual Derrick parece nunca salir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Swank, de 46 años, confesó a la revista People que este papel fue "muy divertido de jugar" y que "hay tantos niveles en el juego del gato y el ratón en el que estos dos personajes quedan atrapados". "Esta es una mujer muy fuerte que lucha por algo muy importante, pero esto proviene del miedo y la desesperación", dijo la dos veces ganadora del Oscar. Esta es la última película producida por Swank desde la tan aplaudida What They Had de 2018 y su serie de Netflix Away, la cuál debutó a principios de este año. Fatale se estrena el próximo 18 de Diciembre.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Fatale: la nueva película de Hillary Swank ya tiene fecha

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.