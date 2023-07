Fatal accidente: muere un fisicoculturista tras romperse el cuello con una pesa de 400 libras En un instante desgarrador, la barra de pesas de Justin Vicky, de apenas 33 años, se deslizó y provocó que se rompiera el cuello y.. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir justin vicky muerte bali Credit: justin vicky ig Justyn Vicky, un apasionado fisicoculturista de 33 años, perdió la vida en un trágico accidente mientras entrenaba en un gimnasio de Bali. La comunidad de culturismo se encuentra consternada por la noticia de la partida de un atleta que era conocido por su inspiración y dedicación al fitness. El fatídico incidente en el Paradise Gym El sábado pasado, Vicky se encontraba en el Paradise Gym, donde se entregaba a su rutina de entrenamiento. Realizaba sentadillas con una carga excepcionalmente pesada, que superaba los 180 kilogramos, mientras un asistente lo respaldaba. Desafortunadamente, el levantamiento no se completó como esperaba, y el fisicoculturista cayó hacia adelante. En un instante desgarrador, la barra de pesas se deslizó de sus hombros, provocando un movimiento brusco de su cuello y cabeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justyn Vicky muerte Credit: Justyn Vicky IG Un trágico desenlace Como resultado del accidente, el peso ejerció una presión extrema sobre el cuello de Vicky, causando una fractura que afectó gravemente su columna vertebral. Esto condujo a la compresión de los nervios que conectaban su corazón y sistema respiratorio, lo que resultó en un cuadro devastador. Aunque fue trasladado rápidamente al hospital, los esfuerzos médicos no pudieron salvarlo, y Justyn Vicky falleció debido a las graves heridas sufridas en el gimnasio. Un legado perdurable y palabras de tributo Amigos, compañeros de gimnasio y la comunidad de culturismo han expresado su dolor por la pérdida de Vicky. Su amigo cercano, Kang Gede, compartió unas palabras de despedida: "Vicky era una persona amable, educada y sociable. Siempre compartía sus conocimientos sobre el gimnasio y aconsejaba a sus amigos tener cuidado al ejercitarse. Solo nosotros podemos medir nuestras propias habilidades. Espero que Vicky descanse en paz y encuentre un lugar adecuado".

